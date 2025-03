Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Roberto Santamaria. Was ist kubanisch, wirkt unmittelbar auf die Tanzlaune und bringt das Blut in Wallung? Antwort: Roberto Santamaria, der am Montagabend um 20 Uhr den Pappelgarten mit karibischem Lebensgefühl und Buena-Vista-Klassikern zum Brodeln bringen will.

Florian Paul & Die Kapelle der letzten Hoffnung. Mit neuen Songs und alten Hits kreieren die fünf Musiker einen vielseitigen, energetischen Sound, der wild, tanzbar und trotzdem voll nachdenklicher Melancholie ist. Die Band kommt am Donnerstag, 6. März, 20 Uhr, zum Indi(e)stinction Festival ins franz.K.

Delta B. Sie spielen die alten Klassiker von CCR, Cream, Johnny Cash, den Doors und von den Stones, werfen auch mal neuere Klassiker lokaler Schwabenrock-Größen in ihren Topf. Das Konzert mit Blues Harps, E-Gitarre, E-Bass und Cajon steigt am Donnerstag, 6. März, 20 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

Bill Laurance & Michael League. International bekannt wurde der britische Pianist und Keyboarder als Gründungsmitglied der Fusionjazzband Snarky Puppy. Am Mittwoch, 5. März, 20 Uhr, präsentiert er mit Bassist und Oud-Spieler Michael League im Sudhaus einen Mix aus westlichen und mittelöstlichen Einflüssen.



Duo Voltige. Dunkle Clubatmosphäre trifft auf idyllische Momente an der Seine. Die Mainzer Saxofonistin Kerstin Haberecht und Gitarrist Lukas Roos laden am Mittwoch, 5. März, 20.30 Uhr, zu einer gefühlvollen und vor allem genussvollen Hör-Reise in den Club Voltaire ein. (jüsp/pr)