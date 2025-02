Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Weltmusikband RasgaRasga spielt am Mittwoch in der Sudhaus Peripherie.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und der Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Stifler-S-Mom. Die fünfköpfige Coverband legt Wert auf Nähe zum Original, die persönliche Note darf jedoch nicht fehlen. Am Donnerstag, 20. Februar, 20 Uhr, dürfen sich Freunde kerniger Rockmusik im Pappelgarten auf AC/DC-, Deep-Purple-, Lenny-Kravitz- und Red-Hot-Chili-Peppers-Hits freuen.

Tübingen

RasgaRasga. In ihrer Musik verbinden die sechs Musiker Einflüsse verschiedener europäischer Kulturen und lassen doch genügend Raum für Improvisationen. Die ursprünglich aus Nürtingen stammende Gruppe lässt am Mittwoch, 19. Februar, 20 Uhr, in der Sudhaus Peripherie hören, wie deutsche Weltmusik klingt.

Jazzclub Jam Session. Der Tübinger Gitarrist Marcus Halver und seine beiden Mitspieler Tobias Fritzen (Bass) und Schroeder an den Drums eröffnen den Abend und laden anschließend ein zum gemeinsamen Jammen. Die Jazzclub Jamsession steigt am Mittwoch, 19. Februar, 20.30 Uhr, im Club Voltaire. (jüsp/pr)