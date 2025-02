Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Der afrikanische Dancehall-Künstler Erayvibes und seine Band kommen am Montag in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Hanba!. Die Band aus Krakau hat die künstlerische Inspiration der »Zweiten Polnischen Republik« und den damaligen Geist der 1920er-Jahre ebenso aufgesogen wie die Punkrevolte der Sex Pistols. Die Street-Folk-Band kommt am Montag, 10. Februar, 20 Uhr, ins franz.K.

Erayvibes & Band. Trotz seines Erfolgs als Dancehall-Künstler hielt sich Erayvibes an das afrikanische Sprichwort: Wenn du weit gehen willst, geh zusammen - und gründete eine Band in Stuttgart. Mit ihr zusammen bringt Sänger Moses Kpanaki seine Afrobeats heute Abend um 20 Uhr in den Pappelgarten.

Jazz Jam Session. Am Donnerstag, 13. Februar, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, die sowohl jungen, noch unerfahrenen Jazzfüchsen als auch junggebliebenen alten Jazzhasen eine professionelle Bühne bietet.

Tübingen

Eran Har Even Trio. Der israelische Fusiongitarrist ist inzwischen eine feste Größe in der holländischen Jazzszene und hat unter anderem mit David Friedman, Benny Golson oder Jamal Thomas gespielt. Am Mittwoch, 12. Februar, 20.30 Uhr, präsentiert er mit seinem Trio die Musik von Wayne Shorter im Club Voltaire.

Falschgeld. Die Musiker dieses Trios sind jung, aus München und machen dreckigen Indierock mit deutschen Texten, stilistisch irgendwo zwischen Ton Steine Scherben, Wanda und AnnenMayKantereit. Mit hohem Spaßfaktor rockt das Trio am Donnerstag, 13. Februar, 20 Uhr, die Sudhaus Peripherie.

Uusikuu. Was bewegt zwei Finnen, einen Engländer und zwei Deutsche dazu, die finnische Populärmusik der 30er- bis 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts neu aufzulegen? Sicherlich erfährt man es am Donnerstag, 13. Februar, 20 Uhr, wenn die finnische Band in den Club Voltaire kommt. (jüsp/pr)