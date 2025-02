Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Der Sänger und Gitarrist Joe Vox kommt am Montag in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Joe Vox. Seine Musik ist ein »best of« aus vierzig Jahren Musikgeschichte, vielschichtig, wie das Leben selbst, und immer wieder überraschend. Heute Abend um 20 Uhr nimmt der Reutlinger Sänger und Gitarrist das Publikum im Pappelgarten mit auf eine Reise durch die Welt von Rock, Pop, Blues und Soul.

The Flowers. Klingt erstmal wie eine Tanzcombo aus den 60ern. So kann man sich täuschen. In Wirklichkeit spielt und interpretiert das Quartett das ganz coole Zeug von Elvis, Lou Reed, Ray Charles oder James Hunter. Zu hören gibt es das am Donnerstag, 6. Februar, 20 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

Open Mic - Wir spielen - Du singst. Bei diesem »ungehemmten und durchgeknallten freien Singen« können Besucher ans Mikrofon treten und ihre Lieblingssongs singen - unterstützt von der Band Acoustic Storm und dem Publikums-Chor. Heute Abend um 20 Uhr in der Kulturkneipe Hauptbahnhof.

Thierry Lahyr Trio. Der Gitarrist Thierry Lahyr verbindet zusammen mit Julius Steyer (Drums) und Simon Natschke (Bass) die Musik der Jazzszene aus Mannheim mit der Leidenschaft für Rock und Grunge. Am Mittwoch, 5. Februar, 20.30 Uhr, spielt das Trio bei der Jam Session »Meet the Students« im Club Voltaire.

Tübinger Song Slam. Vier Musiker treten am Donnerstag, 6. Februar, 20 Uhr, mit selbst geschriebenen Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre auf der Club-Voltaire-Bühne gegeneinander an und die Publikumsjury entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldenen Blumentopf gewinnt. (jüsp/pr)