Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Caballo Negro. Sie erzählen Geschichten aus der Bronx, von Machos, gescheiterten Existenzen, der großen Liebe und Gewalt auf der Straße. Die 13-köpfige Salsaband aus Stuttgart sorgt am Freitag, 19. Dezember, 20 Uhr, im Rahmen der »Noche Latina«-Reihe für ausgelassene Stimmung im franz.K.

Die Band Caballo Negro ist am Freitag zu Gast im franz.K. Foto: PR Die Band Caballo Negro ist am Freitag zu Gast im franz.K. Foto: PR

Tante Friedas Jazzkränzchen. Alle Jahre wieder, wenn das Sextett zum »Swinging Christmas«-Konzert lädt, ist traditioneller Oldtimejazz angesagt. Das Weihnachtskonzert steigt am Samstag, 20. Dezember, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, gibt es beim Freitag Jazz Jam Funk und Fusion.

The Spacelords. Psychedelisch schwingende Klangteppiche, krautrockige Gitarren, die spacig und hypnotisch betörend einlullen sowie schwere Riffs und harte, verspielte Drums: Das gibt am Samstag, 20. Dezember, 20 Uhr, die Reutlinger Band im franz.K zum Besten.

Katrin Klingeberg, Sebastián Montes & Freunde. Die beiden Gitarristen ergänzen sich im gemeinsamen Spiel und sind mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Am Sonntag, 21. Dezember, 12.30 Uhr, bestreitet das Duo im Pappelgarten mit anderen Musikern ein Benefizkonzert zugunsten des Hospiz Veronika.

Easy Sunday. Die einmal im Monat stattfindende Reihe lädt Musikerinnen und Bands ein, spontan oder mit Anmeldung auf der großen franz.K-Bühne zu spielen. Die interkulturelle Jamsession steigt am Sonntag, 21. Dezember, 17 Uhr, bei freiem Eintritt im franz.K.

Glems

Dave Goodmann. Die Konzerte des kanadischen Bluesgitarristen und Songschreibers sind hochenergetische Liveshows, die mit Humor und Spielwitz gespickt sind. Er entführt das Publikum am Freitag, 19. Dezember, 20.30 Uhr, im Hirsch auf eine gefühlvolle Reise.

Nürtingen

Vera Armbruster. Mit ihrer warmen Stimme und ihrem virtuosen Harfenspiel interpretiert Vera Armbruster alias Aurelia Jazzstandards auf ihre Weise und zeigt am Samstag, 20. Dezember, 20 Uhr, in der Alten Seegrasspinnerei, wie vielseitig dieses alte Instrument klingen kann.

Meidelstetten

Yasi Hofer. Die aus Ulm stammende Gitarristin, die im Alter von 14 Jahren von Gitarrenhero Steve Vai entdeckt wurde, konzentriert sich bei ihren Konzerten auf die Erarbeitung differenzierter Tonspektren und ausgewogener Zusammenklänge. Am Samstag, 20. Dezember, 20.30 Uhr, kommt Yasi mit ihrem Trio in den Adler. (jüsp/pr)