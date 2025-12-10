Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die norwegische Sängerin Silje Nergaard ist am Samstag zu Gast im franz.K

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Noah Diemer Trio. Die Wurzeln ihrer Musik liegen im zeitgenössischen Jazz und reichen bis zur Klassik und Romantik. Am Samstag, 13. Dezember, 20.30 Uhr, spielt das Trio im Jazzclub in der Mitte. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, gibt es mit der spanischen Sängerin Melanie Muñoz und ihrem Trio ein Friday Live Special.

Silje Nergaard. Es gibt zurzeit nur wenige Sängerinnen, die es wie die Norwegerin so fabelhaft verstehen, den Jazz mit Pop zu versöhnen. Am Samstag, 13. Dezember, 20 Uhr, stellt sie mit ihrem Quintett und dem Stavanger-Sinfonieorchester ihr neues Album »Tomorrow We'll Figure Out the Rest« im franz.K vor.

Mørt’s Plan B. Der Singer/Songwriter Martin »Mørt« Baur aus Metzingen spielt unter dem Motto »so let the good times roll« Lieder aus den letzten vier Jahrzehnten, von Bob Dylan und Simon & Garfunkel bis zu The Beatles und Smokie. Am Sonntag, 14. Dezember, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Big Band Night Vol. 9. Das Repertoire des aus Bosch-Mitarbeitern zusammengesetzten Bosch Swing & Dance Orchestra reicht von Count Basie und Frank Sinatra bis Michael Bublé. Das 25-köpfige Jazzorchester spielt am Sonntag, 14. Dezember, 19 Uhr, mit dem Steptänzer und Special Guest Klaus Bleis im franz.K.

Tübingen

David Helbock / Julia Hofer. Der österreichische Jazzpianist ist schon viel in der Welt herumgekommen und hat mit diversen nationalen und internationalen Jazzgrößen zusammengespielt. Am Freitag, 12. Dezember, 20 Uhr, trifft er im Bechstein Centrum auf die E-Bassistin und Cellistin Julia Hofer.

Hiss. Seit 30 Jahren ziehen die Teufelskerle um Sänger und Akkordeonist Stefan Hiss um die Welt, um uns ihre Mischung aus Folk und Südsee-Ska, aus Walzer und Blues, aus Polka und Rock’n’Roll nahezubringen. Das Quintett rockt am Freitag, 12. Dezember, 20 Uhr, mit ihrem neuen Programm das Sudhaus.

Die Band Hiss rockt am Freitag das Sudhaus. Foto: PR Die Band Hiss rockt am Freitag das Sudhaus. Foto: PR

Glems

A Passage to Rush. Das kanadische Progressive-Rocktrio Rush stand für virtuose Rockmusik und beeinflusste unzählige Musiker, die teilweise selbst zu Legenden geworden sind. Am Freitag, 12. Dezember, 20.30 Uhr, bringt die fünfköpfige Coverband die Musik von Rush ziemlich detailgetreu auf die Hirsch-Bühne.

Bad Urach

Neat Mentals und Sumpfpäpste. Ein Stuttgarter Mix aus Punkrock, Melodycore, Indie und augenzwinkernden Querverweisen Richtung Metal trifft am Samstag, 13. Dezember, 20 Uhr, im Tavman’s auf die Reutlinger Sumpfpäpste, die für ihren konischen San-Francisco-Punkrock bekannt sind.

Rottenburg

Subject Soul. Am Samstag, 13. Dezember, 20 Uhr, steigt im Old Hamburg ein funkiges Programm, das der Coverband Subject Soul eine professionelle Bühne bietet. Auf dem Programm stehen bekannte Hits von Stevie Wonder, Chaka Khan, Joss Stone oder Kool and the Gang. (jüsp/pr)