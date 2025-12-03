Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Emel Mathlouthi. Bereits als Schülerin sang die Tunesierin in einer Heavy-Metal-Band, später wurde sie wegen ihres Engagements für die tunesische Revolution zur musikalischen Stimme des arabischen Frühlings. Am Freitag, 5. Dezember, 20 Uhr, präsentiert die Sängerin ihren arabischen Electropop im franz.K.

Lukas Brenner Trio. Die Formation bringt am Samstag, 6. Dezember, 20 Uhr, eigene Kompositionen und bekannte Popsongs im Jazzgewand auf die Jazzclub-in-der-Mitte-Bühne. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, jammen regionale Musiker unter der Leitung von Werner Bystrich beim Friday Jazz Jam-Mainstream.

Michele Tancredi. Die Musik des italienischen Sängers und Pianisten trägt die Schönheit von traditionellen neapolitanischen Themen bis hin zu den großen Italo-Pop-Klassikern in sich. Am Sonntag, 7. Dezember, 12.30 Uhr, spielt Tancredi in Begleitung von weiteren Musikern im Pappelgarten.

BamBam Band. Die sechsköpfige Band lädt ein zum Mitmachen, Mitsingen, Tanzen und Träumen bei fröhlichen Ohrwürmern, kauzig-verrückten Indierock-Liedern und romatisch-melancholischen Balladen. Am Sonntag, 7. Dezember, 15 Uhr, lädt die BamBam Band zum Nikolauskonzert ins franz.K.

Tübingen

Open Mic - Wir spielen - Du singst. Bei diesem »ungehemmten und durchgeknallten freien Singen« können Besucher ans Mikrofon treten und ihre Lieblingssongs singen - unterstützt von der Band Acoustic Storm und dem Publikums-Chor. Am Freitag, 5. Dezember, 20 Uhr, im Café Haag.

Rebekka Bakken. Sie ist dafür bekannt, das laszive Popfeeling mit ihrer Stimme zu beschwören und bietet Gänsehaut-Musik aus dem hohen Norden: Am Samstag, 6. Dezember, 20 Uhr, kommt die norwegische Sängerin ins Sudhaus und stellt ihr neues Weihnachts-Album »Winter Nights« solo vor.

Die norwegische Sängerin Rebekka Bakken kommt am Samstag ins Sudhaus. Foto: Jürgen SPIESS

Powerfinger. Das Trio mit Sänger und Gitarrist Jürgen Sturm ist die einzige Neil-Young-Tribute-Band im wilden Süden und für eingefleischte Rock- und Oldiefans ein ausgemachter Ohren- und Augenschmaus. Am Samstag, 6. Dezember, 20 Uhr, spielt das Trio in der Kulturkneipe im Hauptbahnhof.

TüFolk Festival Abschlusskonzert. Mit diesem Konzert, für das am Sonntag, 7. Dezember, 19 Uhr, im Sudhaus ein Orchester von zahlreichen internationalen Musikern erwartet wird, präsentiert das Tübinger Musikprojekt das musikalische Ergebnis des unmittelbar davor stattfindenden viertägigen Festivals.

Glems

Ernst & Heinrich. In ihrem neuen Programm »Irgendwas isch emmer« philosophieren die beiden Mundart-Anarchisten musikalisch über das Faszinosum des Schwaben an sich. Am Freitag, 5. Dezember, 20.30 Uhr, singt und spielt das Duo im Hirsch.

Dick Taylor & Tallyman. The Pretty Things - das waren vor allem der auffällige Gitarrist Dick Taylor, der kurz zuvor die Rolling Stones verlassen hatte, weil er keine Lust hatte, Bass zu spielen. Am Samstag, 6. Dezember, 20.30 Uhr, kommt der Gitarrist mit der deutschen Band Tallyman in den Hirsch.

Nürtingen

Aljosha Konter. Bei »The Voice of Germany« war er schon eingeladen, sagte seine Teilnahme aber ab, da er sich so gar nicht mit eben jenen Castingshows identifizieren möchte. Besser aufgehoben ist der Stuttgarter Sänger und Gitarrist in der Alten Seegrasspinnerei, in der er am Freitag, 5. Dezember, 20 Uhr, auftritt.

Rottenburg

7Up- Massinga-Project. Die siebenköpfige Band aus der Region ist bekannt für ihren unverwechselbaren Stil – geprägt von groovigen Gitarren, vielstimmigem Gesang und einer ordentlichen Portion Spielfreude. Am Samstag, 6. Dezember, 20 Uhr, rockt die Band das Old Hamburg. (jüsp/pr)