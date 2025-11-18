Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Äl Jawala. Mal traditionell orientalisch, mal urban und Club-orientiert, bietet die deutsch-französische Band eine einzigartige Mischung aus entspannten Afrobeats, Balkan Brass und hypnotischen Grooves. Am Freitag, 21. November, 20 Uhr, kommt die Freiburger Weltmusikband ins franz.K.

Manfred Rohrer Band. Die Gruppe um Sänger Manfred Rohrer steht auf alte Blues- und Rockklassiker wie »Still got the Blues« oder »Purple Rain« und kombiniert sie mit modernen Songs. Die Band ist am Freitag, 21. November, 20 Uhr, zu Gast im Maxx-cafe in der Seestraße.

Iris Oettinger’s Hot Jazz Band. Mit Standards der Swing-Ära nimmt das Sextett das Publikum am Samstag, 22. November, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte mit auf eine musikalische Reise in die 30er- und 40er-Jahre. Bereits am Freitag gibt es ab 20.30 Uhr eine Funk & Fusion Session unter der Leitung von Uli Göhring.

BluesJuice. Das Quartett bietet eine musikalische Zeitreise vom rauen Delta Blues des Mississippi über den urbanen Chicago-Blues bis zu kraftvollen Bluesrock, der den Sound von heute prägt. Am Sonntag, 23. November, 12.30 Uhr, ist die Bluesband erstmals zu Gast im Pappelgarten.

Easy Sunday. Die einmal im Monat stattfindende Reihe lädt Musikerinnen und Bands ein, spontan oder mit Anmeldung auf der großen franz.K-Bühne zu spielen. Die interkulturelle Jamsession steigt am Sonntag, 23. November, 17 Uhr, bei freiem Eintritt im franz.K.

Eningen

Colludie Stone. Die vier Musiker bürgen seit rund 15 Jahren für stilechten Irish-Celtic-Folk mit traditioneller Instrumentierung und sind bekannt für ihre ganz eigene musikalische Handschrift. Am Samstag, 22. November, 20 Uhr, spielt das Quartett auf Einladung der Kultur-Initiative im Eninger Rathaussaal.

Tübingen

Michael Arbenz Trio. Vielschichtige Rhythmik, farbige Harmonik und eine gute Portion Unberechenbarkeit zeichnet dieses Pianotrio aus, eine Band, die Kontraste, Interaktion und Spielfreude verspricht. Am Freitag, 21. November, 20 Uhr, kommt die Jazzformation ins Bechstein Centrum.

Frau.Bach. Die für diese Uraufführung improvisierte Musik spannt einen Bogen von skurrilen Klangerinnerungen bis zu den Sounds der Kindheit. Von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. November, jeweils 20 Uhr, spielen Sängerin Silvia Pfändner, Gitarrist Thomas Maos und Drummer Hubl Greiner im Club Voltaire.

Jazzrausch Bigband. Als weltweit einzige Band eines international renommierten Technoclubs versteht es diese 15-köpfige Band aus München, den Kosmos improvisierter Jazzkreativität mit den Ansprüchen eines urbanen Nachtlebens zu vereinen. Am Freitag, 21. November, 20.30 Uhr, spielt Jazzrausch im Sudhaus.

Glems

Midge’s Pocket. In den bluesigen Sümpfen, in den Wüsten von Folk und Country und in der gnadenlosen Unbeschwertheit der Rockmusik finden die vier Jungs ihre musikalische Inspiration. Am Freitag, 21. November, 20.30 Uhr, setzen Midge’s Pocket im Hirsch auf bewährte Zutaten der alten Schule.

The Latvian Blues Band. In Ihrer Heimat sind sie Megastars und füllen die großen Hallen, aber auch über die lettischen Grenzen hinaus haben sie sich einen Namen gemacht. Die fünfköpfige Bluesband aus Lettland kommt am Samstag, 22. November, 20.30 Uhr, in den Hirsch.

Nürtingen

Pauline & Aleksi. Pauline Ruhe ist Jazzsängerin aus Tübingen, Aleksi Rajala klassischer Gitarrist aus Helsinki. Zusammen schreiben sie jazzig angehauchte Stücke, die sie am Freitag, 21. November, 20.30 Uhr, mit dem Bassisten Steffen Hollenweger und dem Schlagzeuger Adrian Kunkel im Club Kuckucksei vorstellen.

Meidelstetten

Dr. Will & The Wizards. Ein Mann wie eine Dampfmaschine und eine Band wie aus einem Tarantino-Film. Der ganze Auftritt: eine Naturgewalt. Irgendwo zwischen Vaudeville, Voodoo-Rock und Titty Twister präsentiert das Quartett sein neues Jubiläumsprogramm am Samstag, 22. November, 20.30 Uhr, im Adler. (jüsp/pr)