Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die kanadische Klarinettistin Virginia MacDonald kommt am Samstag mit ihrem Quintet und Vater Kirk in den Jazzclub in der Mitte.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

The Dukehill Strummers. Die vier gereiften Herren um Riedel Diegel sind schon einige Jahre in verschiedenen Bands unterwegs und versprechen einen Abend, der sich von Blues und Bluegrass über Folk bis hin zu Rocksongs erstreckt. Am Freitag, 17. Oktober, 20 Uhr, in den Ulli Koebe Studios in Unterhausen.

Akne Kid Joe spielen am Samstag beim Sturm & Klang Festival im franz.K. Foto: LEHMANN Akne Kid Joe spielen am Samstag beim Sturm & Klang Festival im franz.K. Foto: LEHMANN

Konstantin Wecker. Der Lebenskünstler, Sinnsucher und Liedermacher lässt in seinem neuen kammermusikalischen Programm »Lieder meines Lebens« Stationen seiner Karriere Revue passieren. Am Freitag, 17. Oktober, 20 Uhr, kommt der Münchner mit seinem langjährigen Wegbegleiter Jo Barnikel in die Stadthalle.

Akne Kid Joe. Die Band aus Nürnberg macht seit jeher ihr eigenes Ding zwischen dilettantischem Schrammelpunk, NDW und Classic-Rock. Beim Sturm & Klang Festival stellt sie am Samstag, 18. Oktober, 20 Uhr, im Rahmen ihrer »Sauer & Enttäuscht«-Tour ihr aktuelles Album »4 von 5« im franz.K vor.

Riedel Diegel und Band sind am Freitag zu Gast in den Ulli Koebe Studios. Foto: PR Riedel Diegel und Band sind am Freitag zu Gast in den Ulli Koebe Studios. Foto: PR

Kirk & Virginia MacDonald. In diesem »Generations«-Projekt präsentiert der kanadische Saxofonist am Samstag, 18. Oktober, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte seine Tochter Virginia, ein echter »Shooting Star« an der Klarinette. Bereits am Freitag gibt es ab 20.30 Uhr eine Funk & Fusion Session unter der Leitung von Uli Göhring.

Djangos Tiger. Inspiriert durch die Klangwelt von Django Reinhardt spielt das Quintett seine eigenen Interpretationen aus dem Repertoire des Sinti- und Gypsy-Jazz. Mit drei Gitarren, Kontrabass und Gastgeiger Florin Niculescu kommen Djangos Tiger am Sonntag, 19. Oktober, 12.30 Uhr, in den Pappelgarten.

Tübingen

Open Mic - Wir spielen - Du singst. Bei diesem »ungehemmten und durchgeknallten freien Singen« können Besucher ans Mikrofon treten und ihre Lieblingssongs singen - unterstützt von der Band Acoustic Storm und dem Publikums-Chor. Heute Abend um 20 Uhr im Café Haag.

Papermoon Swing Combo. Die Musiker dieses Quartetts haben ihren eigenen unverkennbaren Stil gefunden und wer sie live erlebt, wird Zeuge einer Zeitreise mit neuen Versionen des frühen Jazz, Swing und Blues. Am Freitag, 17. Oktober, 20.30 Uhr, spielt die Swing-Combo im Club Voltaire.

Laura Kipp Quartett. Die in Reutlingen aufgewachsene Sängerin ließ ihr Gesangstalent schon früh erkennen und ist bereits als Backgroundsängerin für George Benson, Dee Dee Bridgewater und Quincy Jones aufgetreten. Am Samstag, 18. Oktober, 20 Uhr, kommt Laura Kipp mit Gastsaxofonist Eric Séva in die Westspitze.

Mandala Movie meets Alfred Bast. Anlässlich der Jazz & Klassik Tage trifft die Krautrock-Band Mandala Movie auf den Künstler Alfred Bast, der faszinierende Mandalas und assoziative Malerei via iPad gestaltet: Am Samstag, 18. Oktober, 20 Uhr, gibt es im Sudhaus-Theatersaal eine abgefahrene 3D-Soundcollage.

Busch-Werk. Das Ensemble um Herman Kathan verbindet Traditionen unterschiedlichster Trommelkulturen mit zeitgenössischem Sound und bringt zu seinem 30-jährigen Jubiläum am Sonntag, 19. Oktober, 19.30 Uhr, die Gastmusiker Nippy Noya, Billy Konaté und Wolfgang Schmid mit ins Sudhaus.

Metzingen

Uusikuu. Was bewegt zwei Finnen, einen Engländer und zwei Deutsche dazu, die finnische Populärmusik der 30er- bis 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts neu aufzulegen? Vielleicht erfährt man es am Freitag, 17. Oktober, 20 Uhr, wenn die finnische Band ins Kulturforum kommt.

Glems

Lisa Canny Band. Lisa Canny schafft mit ihrer Band ein Gesamtkunstwerk, das aus einer Mischung aus traditioneller irischer Musik, aus Pop und Hip-Hop besteht. Schon allein ihr Spiel mit dem Nationalinstrument Irlands, der Harfe, lohnt am Freitag, 17. Oktober, 20.30 Uhr, einen Besuch im Hirsch.

Willy & the poor boys. Mit den Welthits von Creedence Clearwater Revival hat sich die vierköpfige Band seit ihrer Gründung im Jahr 2010 einen exzellenten Ruf als authentische CCR-Tributeband erworben. Am Samstag, 18. Oktober, 20.30 Uhr, kommen die armen Jungs in den Hirsch.

Meidelstetten

Wendrsonn. Mundart als virtuoser und anspruchsvoller Folkrock-Crossover, bei dem ordentlich die Fetzen fliegen. Die sechs Wendrsonnler proklamieren augenzwinkernd den ultimativen Soundtrack zum neuen schwäbischen Selbstverständnis und spielen am Samstag, 18. Oktober, 20.30 Uhr, im Adler.

Rottenburg

Muddy What?. Das Trio aus München und Nürnberg steht für wabernde Delta-Sounds, funky Beats, filigrane Balladen und - nicht zu vergessen - stampfenden Blues. Das Konzert am Samstag, 18. Oktober, 20 Uhr, im Old Hamburg entführt in stimmgewaltige, mal sensible, mal flippig-fetzige Klangwelten. (jüsp/pr)