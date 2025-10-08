Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Suabian Kick. Gegründet 1988 in der Kultkneipe Kohla, traf sich die Band nach 24 Jahren Pause in der Originalbesetzung und stellten fest, dass sie nichts von ihrer Lust an kraftvollem Rock verloren haben. Am Freitag, 10. Oktober, 20.30 Uhr, gibt es ein Wiedersehen im Jazzclub in der Mitte.

Daniel Karlsson Trio. Voll ausgelassener Spielfreude mischt das schwedische Trio Jazz, Soul und Pop, wobei immer eine klare nordische Note mitschwingt. In vielerlei Hinsicht erinnert der Jazz an das legendäre Esbjörn Svensson Trio. Am Samstag, 11. Oktober, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte.

The Bloody Chickenheads. Die Kraft, die ihren Coversongs innewohnt, richtet sich genauso nach innen wie nach außen. Die Rockpower, die sie verströmen, kommt ohne jede Weinerlichkeit aus. Die vier Reutlinger Hühnerköpfe kommen am Sonntag, 12. Oktober, 12.30 Uhr, bei freiem Eintritt in den Pappelgarten.

Tübingen

Ben Shankland Trio. Von der BBC zum »Young Jazz Musician of the Year« gekürt, beeindruckt der britische Pianist mit seiner unverwechselbaren musikalischen Persönlichkeit. Am Freitag, 10. Oktober, 20 Uhr, spielt das Jazztrio als Prelude zu den Jazz & Klassik Tagen im Bechstein Centrum.

Jakob Nacken & Die Toyboys. Der Impro-Spezialist Jakob Nacken hat sich eine hochkarätige Band zusammengestellt, die ausschließlich Songs spielt, die speziell auf die Wünsche des Publikums zugeschnitten sind. Am Freitag, 10. Oktober, 20 Uhr, spielen die Toyboys im Sudhaus.

Bebelaar, Godard, Cagwin, Kroll, Beck. Verwurzelt in der europäischen Jazztradition erschafft das Quintett um Pianist Patrick Bebelaar Klangwelten, die sich um Bachs h-Moll Messe ranken und Genregrenzen ignorieren. Am Samstag, 11. Oktober, 20 Uhr, eröffnet das Quintett die Jazz & Klassik Tage im Sudhaus.

Revital Herzog. Als »Orientalin aus Israel«, die in Deutschland lebt, sucht Revital Herzog überall nach dem Heimatgefühl. Über solche Begegnungen und mehr singt und erzählt die Akkordeonistin am Sonntag, 12. Oktober, 18 Uhr, im Club Voltaire.

Oferdingen

Irgend. Trio, Ideal, Extrabreit oder Hubert Kah sind längst Geschichte. Doch das fünfköpfige New-Wave-Quintett aus Stuttgart lässt die gute alte Neue Deutsche Welle wieder munter von der Bühne schwappen, und zwar am Samstag, 11. Oktober, 20.30 Uhr, im Lammba Zamba.

Glems

Pig Ass & the Hoodlums. Rock`n`Roll ist ihre Religion und ihre Götter sind die Helden der 50er-Jahre. Das Trio präsentiert am Freitag, 10. Oktober, 20.30 Uhr, im Hirsch Rockmusik in seiner ursprünglichsten Form – von den bahnbrechenden Originalen der 50er-Jahre bis zum Neo-Rockabilly.

La Finesse. Klassische Musik mit dem Musikgeschmack unserer Zeit verbinden - und alles mit unverwechselbaren eigenen Arrangements und geballter Frauenpower präsentiert. Das ist das Konzept der vier Streicherinnen von La Finesse, die am Samstag, 11. Oktober, 20.30 Uhr, im Hirsch spielen.

Rottenburg

Vetinaris Groove. Die 2015 gegründete Band interpretiert Rockklassiker von Pink Floyd, Led Zeppelin, King Crimson und Deep Purple und reichert sie mit einer guten Prise eigener Improvisation an. Das Quartett kommt am Samstag, 11. Oktober, 20 Uhr, ins Old Hamburg.

Meidelstetten

Tscheky & The Blues Kings. Fetter Texas-Blues gepaart mit Rock´n´Roll, der aus dem Chiemgau kommt. Zusammen mit eigenen Songs wird ein Konzert der fünfköpfigen Band dann zu einem richtigen »Texas Hoedown«. Am Samstag, 11. Oktober, 20.30 Uhr, kommen die Bayern erstmals in den Adler.

Wimsen

The Wild Bobbin’ Baboons. Die Koblenzer Band ist den Freunden handgemachter Rock’n’Roll-Musik seit mehr als 25 Jahren ein Begriff und sie beweist, dass die Musik der 50er-Jahre nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat. Am Samstag, 11. Oktober, 20 Uhr, spielen die Bobbin’ Baboons in der Mühle. (jüsp/pr)

