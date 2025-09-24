Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Duo DeadBeatz kommt am Freitag in ungewöhnlicher Besetzung in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Lukas Wögler Trio. Die Formation um den Stuttgarter Saxofonisten Lukas Wögler widmet sich an diesem Abend der Musik von John Coltrane – mit kräftigen Melodien und eingängigen Improvisationen. Am Freitag, 26. September, 20.30 Uhr, ist das Trio beim »Friday Highschool Jazz« im Jazzclub in der Mitte am Start.

DeadBeatz. Nicht nur, dass die beiden Österreicher auf einen Gitarristen verzichten. Sie haben sich auch für die ungewöhnliche Kombination aus Mundharmonika, Kontrabass und Schlagzeug entschieden. Am Freitag, 26. September, 19.30 Uhr, gibt es im Pappelgarten stampfenden Rock’n'Roll auf die Ohren.

Echaz Musi. Was abends als »Gaudi« nach dem Orchesterdienst bei der Württembergischen Philharmonie mit ein paar Polkas und Walzer begann, hat bald zur Gründung eines festen Ensembles geführt. Am Sonntag, 28. September, 12.30 Uhr, präsentiert das Quintett im Pappelgarten Evergreens der Blasmusik.

Easy Sunday. Die einmal im Monat stattfindende Reihe lädt Musikerinnen und Bands ein, spontan oder mit Anmeldung auf der großen franz.K-Bühne zu spielen. Die interkulturelle Jamsession steigt am Sonntag, 28. September, 17 Uhr, bei freiem Eintritt.

Tübingen

Nozomi. Eher leise Töne, Klänge, die sich schwebend im Raum verteilen, ein ruhiger Fluss der Melodien: Die Musik der Pianistin Masako Ohta und des Trompeters Matthias Lindermayer entwickelt eine ganz eigene Magie. Am Freitag, 26. September, 20 Uhr, spielt das Duo im Bechstein Centrum.

The Sweet. Mit über 40 Millionen verkauften Alben weltweit und Glamrock-Hits wie »Ballroom Blitz« und »Love Is Like Oxygen« hat die britische Band Rockgeschichte geschrieben. Am Freitag und Samstag, 26. und 27. September, jeweils 20 Uhr, kommt die 1968 gegründete Band für zwei Konzerte ins Sudhaus.

Oferdingen

Hasa. Wie der Name erahnen lässt, betreibt die Heiner All Star Attraktion »umbenannte Raumfahrt« und wartet mit Reggae, Funk und Space-Balladen aus der süddeutschen Galaxie auf. Die fünfköpfige Band spielt am Samstag, 27. September, 20.30 Uhr, im Lammba Zamba.

Die Heiner All Star Attraktion Hasa ist am Samstag zu Gast im Lammba Zamba. Foto: PR Die Heiner All Star Attraktion Hasa ist am Samstag zu Gast im Lammba Zamba. Foto: PR

Metzingen

Les Roulettes. Die fünf Frauen stehen für einfühlsame, und spezielle Interpretationen von Popsongs, Chansons und Folk. Am Freitag, 26. September, 20 Uhr, kommen sie mit mehrstimmigem Gesang in vielen Sprachen, Gitarre, Akkordeon, Kontrabass und Percussion ins Kulturforum.

Glems

Grauers Rock. Eckhard Grauers Schwabenrock-Combo macht Musik, die hemdsärmelig, leidenschaftlich, rotzig, aber auch manchmal fast literarisch vom täglichen Leben erzählt. Am Freitag, 26. September, 20.30 Uhr, kommt das Trio in die Kulturkneipe Hirsch.

B-Movie Allstars. Rockiger Blues und bluesiger Rock — gewürzt mit etwas Country, scharfen Bläsersätzen und einem großen Schuss Funk. Das bieten die neun Musiker mit zusammen 350 Jahren Live-Erfahrung am Samstag, 27. September, 20.30 Uhr, im Hirsch. (jüsp/pr)