Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Nix wie Raus. Die Reutlinger Band wurde Ende 2022 gegründet und besteht aus fünf erfahrenen Musikern, die eine gemeinsame Leidenschaft teilen: Blues, Rock und Folk. Am Freitag, 22. August, 20 Uhr, stellt die vierköpfige Band um Sänger Andreas Rau ihr neues Album »Jetzt« in der Katharinenkirche vor.

Amy Montgomery. Amy ist eine stimmliche Naturgewalt, ihr Gesang scheint den Geist von Janis Joplin zu kanalisieren und steht fast auf einer Stufe mit ihrem musikalischen Vorbild Alanis Morissette. Am Sonntag, 24. August, 12.30 Uhr, rockt die Sängerin aus Belfast mit ihrem Drummer Michael Mormecha den Pappelgarten.

Die irische Sängerin Amy Montgomery kommt am Sonntag in den Pappelgarten. Foto: PR Die irische Sängerin Amy Montgomery kommt am Sonntag in den Pappelgarten. Foto: PR

Metzingen

Joe Vox acoustic Trio. Der Reutlinger Sänger und Gitarrist ist ein Garant für Qualität auf der Bühne und nimmt sein Publikum mit auf eine Reise durch die Welt von Rock, Pop, Blues und Soul. Am Freitag, 22. August, 19 Uhr, hat Vox vor dem Kulturforum Martin Bürger und seinen Sohn Vincent Lafragola dabei.

Bodelshausen

Acoustic Storm. In ihrem aktuellen Programm »A magical history tour of acoustic rock« präsentiert die Tübinger Band bekannte Rocksongs aus den letzten 40 Jahren. Aber das Publikum kann sich am Samstag, 23. August, 19 Uhr, auf dem Freizeitgelände Heiden auch auf zahlreiche Raritäten freuen.

Meidelstetten

Booghk de Doo. Die Bad Uracher Band spielt deutsche und irische Folkrock-Songs voller Whiskeydunst, stampfender Füße und schlimmer Schimpfwörter und liefert am Samstag, 23. August, 20.30 Uhr, im Adler-Biergarten den passenden Soundtrack für staubige Landstraßen und einen durstigen Abend. (jüsp/pr)