Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Adam Rafferty. In der »Fingerstylegemeinde« ist der New Yorker Gitarrist durch seine ausgefeilten Instrumental-Arrangements von Stevie-Wonder- und Michael-Jackson-Songs bekannt geworden. Am Sonntag, 17. August, 12.30 Uhr, kommt Rafferty solo in den Pappelgarten.

Metzingen

Get Back. Die drei Jungs haben sich komplett der Musik der 60er-Jahre verschrieben. Neben den Beatles, Rolling Stones, Kinks und The Who finden sich am Freitag, 15. August, 19 Uhr, vor dem Kulturforum auch Stücke von den Beach Boys und Simon & Garfunkel. (jüsp/pr)