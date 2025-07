Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Rocktrio Grossstadtgeflüster aus Berlin spielt am Samstag beim Hafensounds-Festival im Echazhafen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Mine. Die aus dem Remstal stammende Berlinerin ist nicht nur Sängerin, sondern auch Songschreiberin und Produzentin und arbeitet mit vielen anderen Künstlerinnen zusammen. Am Freitag, 1. August, 20 Uhr, ist die Deutschpop-Sängerin beim Hafensounds-Festival im Echazhafen zu Gast. Support: Epilog.

Großstadtgeflüster. Der Dancefloor schreit, der Elektropop lässt die Sirenen singen: Das Klangbild des aus Berlin stammenden Trios ist wüst, die Rhythmen sind wild. Auch eine Spur Punkgeist ist mit im Spiel. Die lärmenden Elektropop-Brigaden kommen am Samstag, 2. August, 20 Uhr, in den Echazhafen.

Werner Dannemann & Friends. Zu hören gibt es sowohl eigene Songs des Bartenbacher Sängers und Gitarristen, als auch neu interpretierte Klassiker der Bluesrock-Geschichte. Am Sonntag, 3. August, 12.30 Uhr, kommen Dannemann und seine Begleiter in den Pappelgarten.

Mighty Oaks. Nach einer zweijährigen Auszeit haben Ian Hooper, Claudio Donzelli und Craig Saunders wieder zusammengefunden und präsentieren ihre authentische Musik auf einer Akustik-Tournee. Das Berliner Poptrio kommt am Sonntag, 3. August, 19 Uhr, zum Hafensounds-Festival im Echazhafen.

Tübingen

Thomas Quasthoff Trio. Nachdem der weltbekannte Opern- und Liedsänger seine Klassikkarriere vor 13 Jahren beendet hatte, entdeckte er den Jazz wieder für sich. Am Samstag, 2. August, 19 Uhr, ist er mit dem Posaunisten Shawn Grocott und Gitarrist Wolfgang Meyer zu Gast im Hof vom Schloss Hohentübingen.

Metzingen

Mojopack. Das Repertoire der fünfköpfigen Formation reicht vom klassischen Blues über Rock bis zu modernem Funk und Soul. Am Freitag, 1. August, 19 Uhr, spielen Mojopack bei freiem Eintritt je nach Wetterlage vor oder im Kulturforum.

Rottenburg

Jakob Manz Project. Der junge Dettinger Saxofonist und seine Band haben sich mit Verve und Begeisterung dem Anfang der 1960er-Jahre aufkeimenden Fusion und Jazzrock verschrieben. Am Freitag, 1. August, 19 Uhr, spielt das Quartett beim Jazz Open Air auf dem Marktplatz. Vorgruppe ist die Late Night Big Band. (jüsp/pr)