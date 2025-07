Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Das schwedische Rockquartett The Baboon Show spielt am Freitag beim Hafensounds-Festival im Echazhafen.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

The Baboon Show. Das Rockquartett aus Schweden ist bekannt für seine mitreißenden Liveauftritte und ihren kraftvollen Punkrock. Am Freitag, 25. Juli, 20 Uhr, rockt die 2003 gegründete Band mit viel Energie und oft sozialkritischen Texten das Hafensounds-Festival im Echazhafen. Support: Dumb Bats.

Gin & Jazz. Am Samstag, 26. Juli, lädt das Stadtmarketing erstmals von 16 bis 23 Uhr zu einem atmosphärischen Sommerabend voller Jazzmusik und entspanntem Flair ein. Unter anderen spielen das Iris Oettinger Swingtett, das Duo Christoph Neuhaus & Pauline Ruhe sowie die Linda Kyei Swing Combo im Bürgerpark.

Madsen. Der Rockvierer, der nach dem Nachnamen dreier seiner Musiker benannt ist und aus dem Wendland stammt, präsentiert sich mit geschrubbten Gitarren und gebrüllten Refrains als die geborenen Stimmungsmusiker. Am Samstag, 26. Juli, 20 Uhr, spielt die Band beim Hafensounds-Festival im Echazhafen. Support: Sex im Dunkeln.

Biko & The Damaged Labour Horns. Satte Sounds, kräftige Bläsersätze, soulige Stimmen und groovige Rhythmen: Die neun Musiker aus Stuttgart wollen am Sonntag, 27. Juli, 12.30 Uhr, mit einem Mix aus Rock, Blues und Soul für gute Laune und ausgelassene Stimmung im Pappelgarten sorgen.

Levin Liam. Musikalisch mischt Levin Hip-Hop und Soul und setzt auf experimentelle, minimalistische Arrangements mit analogem Instrumenteneinsatz. Seine Texte sind oft mehrdeutig und setzen auf emotionale Uneindeutigkeit. Am Sonntag, 27. Juli, 19 Uhr, im Echazhafen. Support: Elia.

Tübingen

Nura. Die deutschsprachige Rapperin aus Eritrea polarisiert. Sie spricht geradeheraus Themen an, die wehtun – ob als Schauspielerin, Autorin oder als Rapperin. Am Samstag, 26. Juli, 20.30 Uhr, stellt Nura Habib Omer ihr drittes Studioalbum »Periodt« auf der Sudhaus Waldbühne vor.

Nürtingen

Las Lanzas. Aus einem spontanen Projekt 2004 entstanden, sind die »Lanzen« mittlerweile ein fester Bestandteil der lokalen Musikszene. Ihren Mix aus Soul, Pop, Jazz und guter alter Songwritertradition präsentiert die Band um Sängerin Odilia Damm am Freitag, 25. Juli, 20 Uhr, im Innenhof der Alten Seegrasspinnerei.

Rottenburg

Family Affairz. Unter dem Motto »It’s Soultime, Funktime, Rocktime« präsentiert die fünfköpfige Gruppe Songs von Ray Charles, Stevie Wonder, Randy Crawford, Joss Stone, Nils Landgren und Candy Dulfer. Am Samstag, 26. Juli, 19 Uhr, spielt die Soulband vor dem Primavera Restaurant am Marktplatz. (jüsp/pr)