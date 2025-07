Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Subject Soul. Am Sonntag, 20. Juli, 12.30 Uhr, steigt im Pappelgarten ein funkiges Programm, das der Coverband Subject Soul eine professionelle Bühne bietet. Auf dem Programm stehen bekannte Hits von Stevie Wonder, Chaka Khan, Joss Stone und Kool and the Gang.

Tübingen

Michael Wollny Trio. Er gilt als einer der wichtigsten europäischen Pianisten seiner Generation. In seinem Spiel verschmelzen Einflüsse aus Jazz, Klassik, Indie-Pop, Neuer und Alter Musik zu einem unverwechselbaren Stil. Am Freitag, 18. Juli, 20.30 Uhr, ist Wollny mit seinem Trio zu Gast auf der Sudhaus Waldbühne.

Metzingen

Alb-Express. Die sechs Musiker präsentieren am Freitag, 18. Juli, 19 Uhr, vor dem Kulturforum mit Saxofon, Klarinette, Trompete, Posaune, Rhythmusgruppe und Gesang eine Mischung aus bekannten Rockklassikern, fetziger Volksmusik und tanzbarem Partysound.

Rottenburg

Les Oreilles de la Toile. Birgit Riegger und Thomas Maos spielen live audio-visuelle Stücke für iPad und elektrische Gitarre. So entstehen farbige Gesamtkunstwerke aus »gemalten Klängen«, die am Freitag und Sonntag, 18. und 20. Juli, 20 Uhr, an die Hausfassade des Theaters am Torbogen projiziert werden.

Kleines Besteck. Nachdem das Duo 35 Jahre lang mit einer überregionalen Coverband die Bühnen rockte, lassen Karin Margenfeld und Ralph Gräther mit Gesang, Gitarre, Cajon und Looperboard akustische Stücke auf Rockbandniveau wachsen. Am Samstag, 19. Juli, 19 Uhr, vor dem Engel in der Königstr. 7. (jüsp/pr)