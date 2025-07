Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Talk Show präsentiert am Samstag Rapsongs und Hip-Hop-Tanzchoreografien im Echazhafen.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Jazz Session. Am Donnerstagabend um 19.30 Uhr steigt im Pappelgarten wieder eine Jamsession der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, die sowohl jungen, noch unerfahrenen Jazzern als auch junggebliebenen alten Jazzhasen eine professionelle Bühne bietet.

Talk Show. Ein Jahr lang erschufen rund 40 junge Teilnehmer Raptexte und Hip-Hop-Tanzchoreografien, um sich gegen Diskriminierung stark zu machen. Das Jugendprojekt bringt am Samstag, 12. Juli, 19 Uhr, zum zwölften Mal die alljährliche Talk Show auf die Bühne des Echaz-Hafens.

Nikos Hatziliadis. Nikos an der Bouzuki und seine Gäste spielen Lieder über Leid, Armut, Unterdrückung, Hoffnung und Liebe, entstanden in den Hafenstädten Griechenlands an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das Rembetiko-Konzert steigt am Sonntag, 13. Juli, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

Roberto Santamaria & Band. Was ist kubanisch, wirkt unmittelbar auf die Tanzlaune und bringt das Blut in Wallung? Antwort: Roberto Santamaria, der beim Lagerfeuerabend Donnerstagabend um 20 Uhr den Sudhaus Waldbiergarten mit Latin-Soul und Buena-Vista-Klassikern zum Brodeln bringt.

Metzingen

Zydeco Playboys. Tanzbare Zydeco-Musik, so wie sie die Bewohner der Region um Lousiana noch heute spielen, wird hier mit Blues-, Rock-, Cajun- und sogar Hip-Hop-Elementen und Waschbrett-Einlagen gewürzt. Die vierköpfige Band spielt am Freitag, 11. Juli, 19 Uhr, vor dem Kulturforum.

Rottenburg

The Gents. Wer hört sie nicht gerne, die unvergessenen Hits der 60er- und 70er-Jahre? 1964 in Nürtingen gegründet und nach einer längeren Pause 1994 wiedervereint, lädt die fünfköpfige Coverband am Freitag, 11. Juli, 19 Uhr, vor dem Primavera Restaurant zum Tanz.

Meidelstetten

The Dukehill Strummers. Die fünf gereiften Herren sind schon einige Jahrzehnte in unterschiedlichen Bands unterwegs und versprechen einen Abend, der sich von Blues und Bluegrass über Folk und Country bis hin zu Pop- und Rocksongs erstreckt. Am Samstag, 12. Juli, 20.30 Uhr, spielt die Band im Adler. (jüsp/pr)