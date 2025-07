Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Indierockband Tocotronic spielt am Freitag im Echaz-Hafen.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Tocotronic. Satter Indierock und luftiger Gitarrenpop gehen hier mit den widerspenstigen Phrasierungen von Sänger Dirk von Lowtzow eine mitreißende Verbindung ein. Am Freitag, 4. Juli, 19 Uhr, stellt eine der populärsten deutschen Indierockbands ihr neues Album »Golden Years« im Echaz-Hafen vor.

Philip Bölter. Als Preisträger des »Robert Johnson Guitar Awards« und Gewinner des »Deutschen Rock & Pop Preises« gilt Bölter als einer der originellsten deutschen Gitarristen seiner Generation. Am Samstag, 5. Juli, 20 Uhr, feiert er sein 25- jähriges Bühnenjubiläum im Maxx-cafe in der Seestraße.

Calo Rapallo. Der eingeschworene Vollblutmusiker spielt Blues, Rockklassiker und verborgene Songs aus fünf Jahrzehnten, in denen das Genre gegründet und stets weiterentwickelt wurde. Der Bluesrecke aus Sizilien kommt am Sonntag, 6. Juli, 12.30 Uhr, mit seiner Band in den Pappelgarten.

Haage. Die Band rund um den Texter und Autor Bernhard Haage gibt sich skurril und dabei überraschend literarisch: Das sind die außergewöhnlichen Zutaten für diese deutschsprachige Indiepop-Formation, die am Samstag, 5. Juli, 20.30 Uhr, ihre neue EP in der Oferdinger Kulturkneipe Lammba Zamba vorstellt.

Tübingen

Vijay Iyer Trio. Seit 1998 lebt der indischstämmige Jazzpianist in New York und gehört dort mittlerweile zu den gefragtesten Künstlern der Szene. Jazzfans können sich am Samstag, 5. Juli, 20.30 Uhr, im Sudhaus auf ein Triokonzert freuen, das zu ungemein üppigen und harmonischen Konstrukten führt. (jüsp/pr)