Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Der Rock'n'Roll-Graf und Saitenzauberer Dracu kommt am Sonntag in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Dracu. Seit 2014 treibt der Rock’n'Roll-Vampir sein Unwesen in der Musik(unter)welt: Wild, ungebändigt und ohne Kompromisse. Der Rock'n'Roll-Graf und Saitenzauberer aus dem Schwarzwald präsentiert seine abgefahrene Show am Sonntag, 22. Juni, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Nürtingen

Acoustic Storm. In ihrem aktuellen Programm »A magical history tour of acoustic rock« präsentiert das Tübinger Duo bekannte Rocksongs aus den letzten 40 Jahren. Aber das Publikum kann sich am Freitag, 20. Juni, 20 Uhr, in der Tapasbar der Alten Seegrasspinnerei auch auf zahlreiche Raritäten freuen.

Rottenburg

Sankt Diablo. Das Duo präsentiert Classic Rock mit Coversongs von Bands wie Deep Purple, Rainbow, Whitesnake, Europe, Bon Jovi, AC/DC, Joe Cocker, Doobie Brothers, Billy Idol und anderen. Am Samstag, 21. Juni, 19 Uhr, spielen Mark und Rob vor dem Engel in der Königstraße 7. (jüsp/pr)