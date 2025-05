Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Inter:Komm!-Festival. Bei dem Open-Air-Festival treten an zwei Tagen fünf Weltmusikbands auf, darunter am Freitag, 30. Mai, 19 Uhr, auf dem ehemaligen Paketpost-Areal die Tübinger Band Safnama mit westafrikanischer Musik und als Hauptact die kolumbianische Formation Ghetto Kumbé mit afro-karibischen Beats.

Salut Salon. Das Frauenquartett bietet Werke von Saint-Saëns und Copeland, Lieder aus Finnland, Frankreich, China und Ägypten, Unbekanntes, Berühmtes, eigene Kompositionen und Tango Nuevo von Astor Piazzolla. Am Freitag, 30. Mai, 20 Uhr, stellen die vier Frauen ihr neues Programm »Heimat« in der Stadthalle vor.

DeeLinde & Emiliano Sampaio. Die eine jodelt, der andere beherrscht die kunstvollen Rhythmen Brasiliens. Sie bewegt sich zwischen Klassik und Volksmusik, er zwischen Jazz und Choro. Die Cellistin und Sängerin und der Gitarrist und Posaunist spielen am Samstag, 31. Mai, 19 Uhr, im Pappelgarten.

Das Duo DeeLinde & Emiliano Sampaio ist am Samstag zu Gast im Pappelgarten. Foto: PR Das Duo DeeLinde & Emiliano Sampaio ist am Samstag zu Gast im Pappelgarten. Foto: PR

Inter:Komm!-Festival. Auch für den Samstag, 31. Mai, 18.30 Uhr, hat das franz.K Musiker eingeladen, die Weltmusik im besten Sinne spielen. Mit dabei sind im Echaz-Hafen die belgische Band Kolonel Djafaar, die Folk-Pop-Punk-Formation Nuju aus Italien und die türkische Sängerin Gaye Su Akyol mit ihrer Band.

Mojopack. Das Repertoire der sechsköpfigen Formation reicht vom klassischen Blues über Rock bis zu modernem Funk und Soul. Am Sonntag, 1. Juni, 12.30 Uhr, spielt die Coverband im Rahmen der Reihe »Und nach der Kirch zum Wirtshaus« bei freiem Eintritt im Pappelgarten.

Tübingen

Monotape. Die siebenköpfige Formation besteht aus der klassischen Kombi Schlagzeug, Bass und Gitarre, sowie einer Leadsängerin und drei Backgroundsängerinnen. Am Freitag, 30. Mai, 20 Uhr, bringt das Soul-Septett im Club Voltaire den Sound der 70er-Jahre zurück.

Glems

Werner Dannemann. Zu hören gibt es sowohl eigene Songs des Bartenbacher Sängers und Gitarristen, als auch neu interpretierte Klassiker der Bluesrock-Geschichte. Am Freitag, 30. Mai, 20.30 Uhr, feiert Dannemann sein 60-jähriges Bühnenjubiläum mit mehreren Gastmusikern im Hirsch.

Colorful. Ihre Musik ist so bunt wie der Name selbst: Die sechs Musiker aus Tübingen, Dußlingen und Mössingen verstehen ihr Handwerk und beweisen mit ihrem nachgespielten Repertoire, dass Coverhits durchaus eigenständig klingen können. Am Samstag, 31. Mai, 20.30 Uhr, spielen Colorful im Hirsch.

Nürtingen

Souled Out. Mit der Experimentierfreude und der Vielfarbigkeit der 1970er-Jahre-Rock- und Bluesszene aufgewachsen, transportiert das Quintett jenen Spirit und ihre Freude an purer Musik in die Gegenwart. Am Freitag, 30. Mai, 20 Uhr, spielen Souled Out im Innenhof der Alten Seegrasspinnerei.

Rottenburg

Powerfinger. Das Trio mit Sänger und Gitarrist Jürgen Sturm ist die einzige Neil-Young-Tribute-Band im wilden Süden und für eingefleischte Rock- und Oldiefans ein ausgemachter Ohren- und Augenschmaus. Am Samstag, 31. Mai, 17 Uhr, spielt das Trio beim »Fest der Nationen« unter dem Pavillon »Im Schänzle«. (jüsp/pr)