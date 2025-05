Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Marian Petrescu Trilogy Trio ist am Samstag zu Gast im Jazzclub in der Mitte.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Kalyja. Das Repertoire der jungen Coverband reicht von Queen und Gary Moore über die Beatles bis hin zu Alice Merton. Am Freitag, 23. Mai, 20 Uhr, kommt die Reutlinger Band mit ihren beiden Sängerinnen Anna und Annika ins Maxx-cafe in der Seestraße.

Linus Rebmann Trio. Seit den ersten gemeinsamen Tönen in der Rhythm-Section des Landesjugendjazzorchesters BW sind Linus Rebmann (Piano), Johnny Walker (Drums) und Gabriel Widmaier (Bass) als aufstrebendes Pianotrio unterwegs. Am Freitag, 23. Mai, 20.30 Uhr, spielt die junge Band im Jazzclub in der Mitte.

Marian Petrescu Trilogy. Die drei international renommierten Künstler begeben sich auf eine Zeitreise zu einem der größten Helden der Jazzmusik: Oscar Peterson. Am Samstag, 24. Mai, 20 Uhr, ist der rumänische Pianist mit Joel Locher (Bass) und Felix Schrack (Drums) zu Gast im Jazzclub in der Mitte.

Joe Vox. Das aktuelle Programm des Reutlinger Sängers und Gitarristen ist die Quintessenz aus seiner mehr als 30-jährigen Karriere, ein »Best of« und »Who's who« aus 40 Jahren Musikgeschichte. Am Sonntag, 25. Mai, 12.30 Uhr, kommt Joe Vox solo in den Pappelgarten.

Tübingen

Svetlana Marinchenko Trio. John Coltrane ließ sie im Alter von 17 den Jazz entdecken. Heute verbindet die in Berlin lebende Pianistin Elemente der russischen Romantik mit rockiger Energie und der Rhythmik des Jazz. Am Freitag, 23. Mai, 20 Uhr, stellt die Ukrainerin ihr neues Album im Bechstein Centrum vor.

Metzingen

The New Groove Project. Die Band aus Herrenberg covert bekannte Künstler wie John Scofield, Nils Landgren, George Duke, Crusaders, Billy Cobham und Yellowjackets, wobei sie den Stücken eine eigene Note verleiht. Am Freitag, 23. Mai, 20 Uhr, kommt das Jazzquartett ins Kulturforum.

Glems

Mikes Blues Experience. Ihr Name ist Programm. Der bunte Haufen leidenschaftlicher Musiker rund um Gitarrist Mike Bohn und Sängerin Tanja Völlinger präsentiert seine Passion für Blues und Rock am Freitag, 23. Mai, 20.30 Uhr, im Hirsch.

Epitaph. Die Dortmunder Band fühlt sich den Wurzeln der Rockmusik mit Kunstanspruch zugehörig, die sich die Freiheiten der 70er-Jahre nimmt, in denen sich gerade in England Rockmusik Einflüssen aus der Folkszene öffnete. Der Rockvierer kommt am Samstag, 24. Mai, 20.30 Uhr, in den Hirsch.

Rottenburg

Paddy goes to Holyhead. Seit 37 Jahren beschallen die Paddies die Bühnen in ganz Europa und beglücken ihre Fans mit einem Mix aus Eigenkompositionen, keltischen Folksongs und traditionellen Weisen. Am Freitag, 23. Mai, 20 Uhr, spielt die Band als Triobesetzung im Old Hamburg.

Nürtingen

Tiny Wings. Biggi Binder, Klaus Marquardt und Micha Schad, alles Mitglieder der schwäbischen Folkrockband Wendrsonn, interpretieren Coverversionen aus dem Rock- und Popbereich und vermischen sie mit eigenen Songs. Am Freitag, 23. Mai, 19.30 Uhr, spielt das Trio im Club Kuckucksei.

Meidelstetten

The Norman Beaker Band. Der Mann aus Manchester ist ohne Zweifel einer der Besten seines Fachs und spielt eine energiegeladene, druckvolle Gitarre. Am Samstag, 24. Mai, 20.30 Uhr, zeigen Norman Beaker und seine beiden Mitstreiter im Adler, wie Blues eigentlich gespielt werden soll.

Wimsen

Karl Neukauf singt Udo Jürgens. Wenn der in Berlin lebende Sänger Lieder von Udo Jürgens singt, dann nicht als Imitator. Stattdessen dringt der Chansonnier zum Kern der unsterblichen Songs vor. Am Freitag, 23. Mai, 20 Uhr, kommt Neukauf mit Ilka Posin am Cajon in die Wimsener Mühle. (jüsp/pr)