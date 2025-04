Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Philip Weberndörfer Quartett kommt am Samstag zum »Jazzfrühling« in den Jazzclub in der Mitte.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Modern Souls. Zusammen mit vier studierenden Musikern gründete Frontsängerin Svea Wulf erst kürzlich die Band Modern Souls, mit der sie am Freitag, 25. April, 20.30 Uhr, beim Friday Highschool Jazz im Jazzclub in der Mitte Soul, Bossa und Swing zum Mitgrooven präsentiert.

Jewelled Moon & Glasgow Coma Scale. Während die vier Musiker aus Tübingen eine Vision aus Psychedelic-Sound, Heavy-Bluesrock und Alternative-Rock präsentieren, wird die Instrumental-Band Glasgow Coma Scale unter Post-Rock geführt. Das Vinyl-Release-Doppelkonzert steigt am Samstag, 26. April, 20 Uhr, im franz.K.

Philip Weberndörfer Quartett. Die vier Musiker haben in New York zusammengefunden, mit der Mission, sich eine kindliche Unschuld und Neugier bei der Kultivierung ihres Stils zu bewahren. Am Samstag, 26. April, 20 Uhr, stellt die Band im Jazzclub in der Mitte ihr neues Album »Tides« vor.

Sankt Diablo. Das Duo präsentiert Classic Rock mit Coversongs von Bands wie Deep Purple, Rainbow, Whitesnake, Europe, Bon Jovi, AC/DC, Joe Cocker, Doobie Brothers, Creedence Clearwater Revival, Billy Idol und anderen. Am Sonntag, 27. April, 12.30 Uhr, spielen Sänger Mark und Gitarrist Rob im Pappelgarten.

Foaie Verde. Das Ensemble um Geigenvirtuose Sebastian Mare und Sängerin Katalin Horvath hat den Anspruch, das landläufige Bild von der Zigeunermusik als schwerblütiges Musikantentum zu revidieren. Am Sonntag, 27. April, 19 Uhr, spielt die fünfköpfige Crossover-Formation im franz.K.

Tübingen

Jerry Lu Trio. Über ein Jahrzehnt spielen die drei Musiker bereits zusammen - zwischen Straight Ahead und Modern, Swing und Groove, mal mit schnellen Stücken, mal mit zarten Balladen. Am Freitag, 25. April, 20 Uhr, stellt das Trio ihr aktuelles Album »In Two Minds« im Bechstein Centrum vor.

Tübinger Song Slam. Vier Musiker treten am Freitag, 25. April, 20 Uhr, mit selbst geschriebenen Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre auf der Club-Voltaire-Bühne gegeneinander an und die Publikumsjury entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldenen Blumentopf gewinnt.

Off Track. Die rund 30 Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen 60 und 83 Jahren präsentieren am Sonntag, 27. April, 16 Uhr, unter der Leitung der Jazzsängerin Jane Rudnick ihr Erfolgsprogramm »Musical Madness« und zeigen im Sudhaus, dass Singen gesünder ist als tausend Pillen.

Oferdingen

Wolfspelz. Der poetische Indiepop des Duisburger Songwriters bewegt sich irgendwo zwischen klassischem Liedermachertum und der wilden Prosa der Hamburger Schule. Am Samstag, 26. April, 20 Uhr, kommt der überregional bekannte Liedermacher erstmals ins Lammba Zamba.

Metzingen

2 Sides of the Story. Das Quartett ist eine Singer-Songwriter-Formation, die 2021 gegründet wurde. Malte und Lisa machen seit über zehn Jahren zusammen Musik, 2021 stieß Markus und 2023 Björn dazu. Am Freitag, 25. April, 20 Uhr, präsentiert das Quartett ihren Mix aus Pop und Rock im Kulturforum.

Glems

Wendrsonn. Mundart als anspruchsvoller Folkrock-Crossover, bei dem ordentlich die Fetzen fliegen. Die Wendrsonnler proklamieren augenzwinkernd den ultimativen Soundtrack zum neuen schwäbischen Selbstverständnis und spielen am Freitag und Samstag, 25. und 26. April, jeweils 20.30 Uhr, im Hirsch.

Meidelstetten

Hiss. Seit 30 Jahren ziehen die Teufelskerle um Sänger und Akkordeonist Stefan Hiss um die Welt, um uns ihre Mischung aus Folk und Südsee-Ska, aus Walzer und Blues, aus Polka und Rock’n’Roll nahezubringen. Das Quintett rockt am Samstag, 26. April. 20.30 Uhr, die Adler-Bühne.

Rottenburg

Clan dei Suoni. Die Mitglieder der fünfköpfigen Musikertruppe können auf rund 40 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Bands zurückblicken und haben sich der italienischen Musik von Pop und Funk bis zu Blues, Folk und Jazz verschrieben. Am Samstag, 26. April, 20 Uhr, spielt die Band im Old Hamburg.

Wimsen

Central Park Band. Das Quintett wagt es, die Hits des wohl berühmtesten Duos der Popgeschichte neu zu interpretieren und zu ihren eigenen zu machen. Am Samstag, 26. April, 20 Uhr, geht die Hommage an Simon & Garfunkel in der Wimsener Mühle über die Bühne. (jüsp/pr)