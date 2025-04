Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Am Samstag spielt die Gruppe Gnar Gnar Rad beim »Jazzfrühling« im Jazzclub in der Mitte.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Represent Festival. Das zweitägige Festival ist eine Art Branchentreff, bei dem man für wenig Eintritt viel gute Livemusik geboten bekommt und einen repräsentativen Überblick über das erhält, was in der lokalen Rockszene so läuft. Insgesamt geben sich am Samstag und Sonntag, 19. und 20. April, jeweils 20.30 Uhr, im franz.K acht Bands die Klinke in die Hand.

Gnar Gnar Rad. Das Projekt des Frankfurter Kontrabassisten Moritz Koser changiert irgendwo zwischen Charles Mingus und Ornette Coleman und bindet moderne Einflüsse mit ein. Am Samstag, 19. April, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, leitet Uli Göhring den Friday Jazz Jam »Funk & Fusion«.

Amy Montgomery. Amy ist eine stimmliche Naturgewalt, ihr Gesang scheint den Geist von Janis Joplin zu kanalisieren und steht fast auf einer Stufe mit ihrer Favoritin Alanis Morissette. Am Ostersonntag, 20. April, 12.30 Uhr, kommt das Alternativrock-Quintett aus Belfast in den Pappelgarten.

Tübingen

A-sun Amissa. Die Klangwelt des britischen Ambient-Trios um das Multitalent Richard Knox präsentiert am Samstag, 19. April, 20 Uhr, im Club Voltaire Minimalmusik mit düsteren Partien aus langen stehenden Tönen und Klängen, die weniger zeitlich nacheinander als räumlich beieinander angeordnet sind.

Rottenburg

Powerfinger. Das Quartett mit Sänger und Gitarrist Jürgen Sturm ist die einzige Neil-Young-Tribute-Band im wilden Süden und für eingefleischte Rock- und Oldiefans ein ausgemachter Ohren- und Augenschmaus. Am Samstag, 19. April, 20 Uhr, spielten Powerfinger im Old Hamburg auf. (jüsp/pr)