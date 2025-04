Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Bielefeld Trio. Spannungsgeladenes Zusammenspiel, außergewöhnliche Klassik-Jazz-Improvisationen und die berührende »Easter Suite« von Oscar Peterson stehen im Zentrum dieses Konzerts. Das Jazztrio Kordes-Tetzlaff-Godejohann spielt am Freitag, 4. April, 20 Uhr, in der Katharinenkirche bei freiem Eintritt.

Ilja Tarnopolskij Quintett. Der Drummer präsentiert sein aktuelles Quintett, das sich vom Sound der 60er- und 70er-Jahre inspirieren lässt und diesen am Samstag, 5. April, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte neu interpretiert. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, jammen regionale Jazzmusiker beim Friday Jazz Jam-Mainstream.

Sannah & Friends. In ihrer Musik treffen Udo Jürgens und die Eagles auf Taylor Swift und Lizzo. Sannah und Patrick, Tonio, Magda und Himbu rocken sich am Sonntag, 6. April, 12.30 Uhr, durch die Jahrzehnte und laden das Publikum im Pappelgarten zum Mittanzen und Spaß haben ein.

Tübingen

Duo Aljama. Seit 1995 widmet sich die Tübinger Formation der sephardischen Musik und begibt sich auf eine kulturgeschichtliche Reise durch fünf Jahrhunderte. Die Musik des Gitarristen und der Cellistin vereinigt am Freitag, 4. April, 20 Uhr, im Club Voltaire jüdische, romanische und orientalische Elemente.

Katakombenfest. Hier treten ausschließlich Bands auf, die ihr Trainingslager in den Kellern des Sudhauses haben. Am Samstag, 5. April, 20 Uhr, spielen mit Hot Lava Music, Blütenstaub und Arella in der Sudhaus Peripherie drei Bands, die von Indie bis Punkrock alles abdecken, was die Stromgitarren hergeben.

Julian Pollack Trio. Jazz trifft auf Hip-Hop. Soul fusioniert mit Electro. Der Keyboarder aus Los Angeles spielte mit Marcus Miller und Herbie Hancock und ist mit seinen Sounds in der Jazztradition wie auch im digitalen Kosmos verankert. Am Samstag, 5. April, 20.30 Uhr, kommt er mit seinem Trio ins Sudhaus.

Glems

Southmade. Die vierköpfige Rock’n’Roll-Band aus Vorarlberg präsentiert Coversongs aus verschiedenen Jahrzehnten, aber auch Eigenkompositionen. Am Samstag, 5. April, 20.30 Uhr, gibt es im Hirsch Songs von Carl Perkins, Gene Vincent, Johnny Cash bis hin zu Elvis Presley auf die Ohren.

Rottenburg

Paddy goes to Holyhead. Seit 37 Jahren beschallen die Paddies die Bühnen in ganz Europa und beglücken ihre Fans mit einem Mix aus Eigenkompositionen, keltischen Folksongs und traditionellen Weisen. Am Freitag, 4. April, 20 Uhr, spielt die Band als Triobesetzung im Old Hamburg.

Herrenberg

Sankt Diablo. Das Duo präsentiert Classic Rock mit Coversongs von Bands wie Deep Purple, Rainbow, Whitesnake, Europe, Bon Jovi, AC/DC, Joe Cocker, Doobie Brothers, Creedence Clearwater Revival, Billy Idol und anderen. Am Samstag, 5. April, 19 Uhr, spielen Mark und Rob im Eiscafé La Piazza.

Nürtingen

Musakustik. Bossa Nova aus Brasilien, kubanischer Son, amerikanischer Swing, Gipsyjazz, Songs von Van Morrison, Eric Clapton oder Sting – das Ganze rein instrumental oder mit Gesang serviert. Das Tübinger Trio kommt am Freitag, 4. April, 20 Uhr, in die Alte Seegrasspinnerei.

Meidelstetten

The Bladder Stones. Das Trio mischt wild Traditionen und den Sound von Blues, Grunge und solidem Rock. Eine Rockband vom alten Schlag – engagiert, aufreizend uncool und voll und ganz dem geselligen Erlebnis verpflichtet. Am Samstag, 5. April, 20.30 Uhr, ist das Trio im Adler zu Gast. (jüsp/pr)