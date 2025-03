Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Mugele Festival. Im Rahmen des Projekts »Musik, Gemeinschaft, Lebensfreude« präsentieren Schülerinnen und Schüler von vier Reutlinger Schulen ihr Können auf der Rockbühne. Der Konzertabend am Freitag, 28. März, 18 Uhr, wird im Haus der Jugend von mehreren Bands der Musikwerkstatt bereichert.

Peter Licht. Meinrad Jungblut alias Peter Licht macht seltsame Musik und zeigt sein Gesicht nicht gerne. Weder bei öffentlichen Auftritten noch auf Platten-Covern. Am Freitag, 28. März, 20 Uhr, stellt der in Köln lebende Sänger und Autor sein neues Album »Alles klar« beim Indi(e)stinction Festival im franz.K vor.

Catlag. Das Programm der sechsköpfigen Band reicht von Amy MacDonald über Bryan Adams und Gary Moore bis hin zu den Beatles und Queen. Mitsingen und tanzen ist am Freitag, 28. März, 20 Uhr angesagt, wenn die Band um die beiden Sängerinnen Agnes und Bianca im Maxx-Café auftritt.

European Jazz Meeting. Ganz in der Tradition der Swing-, Bebop- und Hardbop-Ära spielt das länderübergreifende Projekt am Samstag, 29. März, 20 Uhr, beim Jazzfrühling im Jazzclub in der Mitte. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, ist beim Friday Highschool Jazz das junge Ilja Tarnopolskij Trio am Start.

Kochkraft durch KMA. Die vier Indie-Rave-Punks machen Elektropunk, klanglich zwischen Neue Deutsche Welle und 90er-Jahre-Techno mit schlabbrigen Gitarren. Am Samstag, 29. März, 20 Uhr, stellt die Band aus Duisburg-Marxloh ihr neues Studioalbum »Hardcore never dies das« im franz.K vor. Support: Lucy Duffner.

Back to Blues. Rockig, funky, jazzig und abwechslungsreich transportiert die siebenköpfige Band den Blues in all seinen Facetten ins neue Jahrtausend. Die Formation um die Sänger Sabine Burger und Reinhard Stehle kommt am Sonntag, 30. März, 12.30 Uhr, in den Pappelgarten.

Dikanda. Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 haben die Musiker aus Stettin einen Stil entwickelt, der von verschiedenen Kulturen inspiriert ist. Mit eigenen Kompositionen, die Balkan, Israel, Kurdistan, Weißrussland und Indien vereinen, präsentieren sie am Sonntag, 30. März, 19 Uhr, ihre Weltmusik im franz.K.

Tübingen

Cheetah's Fake und Jester's Tale. Mit treibenden Beats und dunklen Rhythmen lassen Cheetah's Fake ihre Musik für sich sprechen. Danach feiert die Band Jester's Tale die Veröffentlichung ihres neuen Albums »Chapter One«. Das Doppelkonzert steigt am Freitag, 28. März, 19 Uhr, in der Sudhaus Peripherie.

NoisUfer. Das Quintett macht Musik, die sich inhaltlich durch Ton und Text mit zeitlicher und räumlicher, innerer und äußerer Bewegung oder auch Stillstand auseinandersetzt. Am Freitag, 28. März, 20 Uhr, spielt die Band aus Tübingen im Club Voltaire.

The Pancakes. Auf ihrem aktuellen Album findet man Krautrock mit ausufernden Gitarrenpassagen à la Guru Guru über psychedelischen Spacerock, wie ihn Hawkwind spielten, bis hin zu Grunge und straightem, zeitgemäßen Gitarrenrock. Das Trio spielt am Samstag, 29. März, 20 Uhr, im Club Voltaire.

Dettingen an der Erms

Lea & Simon. Mit einer Mischung aus Eigenkompositionen und Coversongs sorgt das Pop- und Rock-Duo am Samstag, 29. März, 20.30 Uhr in der Mühle für einen entspannten Konzertabend. Dabei ergänzen sich Leas gefühlvolle Stimme und Simons Gitarrenspiel perfekt.

Meidelstetten

Tas Cru. Der aus dem Großraum New York stammende Musiker präsentiert einen Mix aus Folk, Countrymusik und traditionellem Blues, jedoch stets einen kleinen Schritt neben der gewohnten Spur. Am Samstag, 29. März, 20.30 Uhr, ist der Songwriter mit der Sängerin Mary-Ann Casale zu Gast im Adler.

Nürtingen

Hiss. Seit 25 Jahren ziehen die Teufelskerle um Sänger und Akkordeonist Stefan Hiss um die Welt, um uns ihre Mischung aus Folk und Südsee-Ska, aus Walzer und Blues, aus Polka und Roll nahezubringen. Hiss rocken am Samstag, 29. März, 20.30 Uhr, den Club Kuckucksei. (jüsp/pr)