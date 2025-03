Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Rulaman. Brachiale Bässe, fuzzige Gitarren, die hypnotisch betörend einlullen sowie schwere Riffs und verspielte Drums: Am Freitag, 21. März, 20 Uhr, präsentiert die Stoner-Band im Rahmen des Indi(e)stinction-Festivals ihr neues Album »Death Whistle« im franz.K. Support: Tucanos und Duft.

Bigband Gablenberg. In klassischer Bigband-Besetzung bringt die 20-köpfige Band aus Stuttgart nicht nur klassische Swing-Standards zum Leben, sondern auch eigens für die Band arrangierte oder komponierte Titel. Am Samstag, 22. März, 19 Uhr, steigt das Benefizkonzert im Oertel+Spörer-Saal beim GEA.

Himoya. Die gemeinsam komponierten Stücke des Kölner Quartetts spielen mit einer Mixtur aus Synth-Rock, Singer-Songwiter-Elementen und Vocaljazz. Am Samstag, 22. März, 20 Uhr, kommen Himoya in den Jazzclub in der Mitte. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, leitet Uli Göhring den Friday Jazz Jam »Funk & Fusion«.

Noisepollution Rockrevue. Am Sonntag, 23. März, 12.30 Uhr, präsentiert das Trio im Pappelgarten eine Auswahl ihrer Lieblingssongs von den Beatles, Steely Dan, Neil Young, Queen, Bob Dylan, The Kinks, Led Zeppelin, Supertramp und The Police. Ein Repertoire aus Raritäten und Meilensteinen der Rockmusik.

Dos Pasitos. Pepe Roni (Gitarre) und Mariposa Luminosa (Gesang und Gebläse) haben sich überwiegend klassischen Weisen auf Spanisch und Französisch verschrieben. Ihren Mix aus Musette, Tango und Rumba präsentiert das Reutlinger Duo am Sonntag, 23. März, 18 Uhr, in der Katharinenkirche.

Joanna Duda Trio. Jazz, Ambiente, ein bisschen Barock, Naturgeräusche sowie synthetische Klänge: Was nach Bauklötzen aus verschiedenen Sets klingt, wird von dem polnischen Jazztrio am Sonntag, 23. März, 19 Uhr, im franz.K zu einem unverwechselbaren musikalischen Gebäude errichtet.

Tübingen

Jakob Nacken & Die Toyboys. Der Impro-Spezialist Jakob Nacken hat sich eine hochkarätige Band zusammengestellt, die ausschließlich Songs spielt, die speziell auf die Wünsche des Publikums zugeschnitten sind. Am Freitag, 21. März, 20 Uhr, improvisieren die Toyboys im Sudhaus.

Bela Meinberg Trio. Ein klassisches Pianotrio wollen sie nicht sein. Viel lieber entwickeln sie aus Melodiefragmenten und knappen Skizzen von Piano, Bass und Schlagwerk komplexe Improvisationen. Am Freitag, 21. März, 20 Uhr, stellt das Berliner Trio sein neues Album »Akkolo!« im Bechstein Centrum vor.

Gleis 4. Das Tübinger Saxofonquartett nimmt in seinem Programm »Resounding HerStories« Geschichten von Frauen auf, die ihrem Leben Klang und Stimme geben. Am Samstag, 22. März, 20 Uhr, kommen die vier Saxofonistinnen mit der Percussionistin und Sängerin Karin Elinor in den Club Voltaire.

The Doors Alive. Ob Klassiker wie »Light My Fire«, »Break On Through« und »Riders On The Storm« oder weniger bekannte Songs: Die vierköpfige Band hat sich der Musik der legendären kalifornischen Gruppe The Doors verschrieben. Am Samstag, 22. März, spielt die Coverband im Sudhaus. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Dettingen an der Erms

Acoustic Way. Die drei Musiker aus dem Ermstal haben sich dem akustischen Sound verschrieben und spielen besondere Popsongs und Rockperlen der späten 60er-Jahre bis in die 90er-Jahre im eigenen Stil. Das Trio kommt am Freitag, 21. März, 20.30 Uhr ins Bistro Mühle.

Meidelstetten

Kris Pohlmann Band. Der britische Sänger und Gitarrist hat sich mit knallharten Rocksongs und gefühlvollen Bluesballaden eine große Fanbase in ganz Europa aufgebaut. Am Samstag, 22. März, 20.30 Uhr, stellt er im Adler zusammen mit seinem Trio sein neues Album »Relentless« vor.

Rottenburg

Stormy Riders. Die Coverrock-Formation durchstreift musikalische Gefilde im Dreiländereck von Blues, Jazz und Hippiemusik und wandelt auf den Spuren von »Mr. Slowhand« Eric Clapton, den Allman Brothers und Janis Joplin. Das Quintett kommt am Samstag, 22. März, 20 Uhr, ins Old Hamburg. (jüsp/pr)