Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Nordsnø Ensemble spielt am Samstag beim »Reutlinger Jazzfrühling« im Jazzclub in der Mitte.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Andy Susemihl & Matthias Ostertag. Der Gitarrist stand bereits mit Rock-Ikonen wie Ozzy Osbourne, Guns’n'Roses und Deep Purple auf der Bühne. Am Freitag, 14. März, 20.30 Uhr, kommt Susemihl mit seinem Trio und Gitarrist Matthias Ostertag zum »Friday Live Special« in den Jazzclub in der Mitte.

Malaka Hostel. Die fünfköpfige Band aus Freiburg beweist, dass sich Weltmusik, Ska, Polka und Balkanbeats made in Germany nicht vor internationalen Acts verstecken muss. Am Freitag, 14. März, 20 Uhr, verknüpfen Malaka Hostel im franz.K stilistische Vielfalt kongenial mit ausgelassener Partylaune.

Nordsnø Ensemble. Das Septett widmet sich der Verbindung skandinavischer Folklore mit Elementen des zeitgenössischen Jazz. Dabei treffen beim »Jazzfrühling« am Samstag, 15. März, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte mystische Stimmungen skandinavischer Volkslieder auf sphärische Klanglandschaften.

Rockit. Die Kraft, die ihren Coversongs innewohnt, richtet sich genauso nach innen wie nach außen. Die Rockpower, die sie verströmen, geht direkt in die Beine. Die Nachfolgeband der Bloody Chickenheads kommt am Samstag, 15. März, 20.30 Uhr, bei freiem Eintritt ins Joli.

Marcus Halvers Soul Connexion. Stilistisch bedient sich das Quintett bei John Scofield, den Meters, Stevie Wonder oder Curtis Mayfield. Aber auch unbekanntere Stücke aus den Bereichen Acidjazz, Soul und Fusion sowie Eigenkompositionen gehören zum Repertoire. Am Sonntag, 16. März, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

Mammal Hands. Saxofonist Jordan Smart, Pianist Nick Smart und Schlagzeuger Rob Turner schaffen aus spirituellem Jazz, sowie nordindischer, volkstümlicher und klassischer Musik einen ganz eigenen, unnachahmlichen Sound. Am Samstag, 15. März, 20.30 Uhr, ist das Jazztrio zu Gast im Sudhaus.

Bambam-Band. Indie-rockig, iggy-poppig und neu aufgemischt sind die Lieder der sechsköpfigen Band ein Spaß für die ganze Familie. Ihre Lieder sind fantasievoll, romantisch und gern ein bisschen verrückt. Am Sonntag, 16. März, 11 Uhr, spielt das Sextett im Sudhaus.

Ensemble Phorminx. Unterschiedlichste Verschmelzungsgrade des Instrumentariums, Klangexperimente und Virtuosität charakterisieren ihre Kompositionen. Das sechsköpfige Ensemble entwirft am Sonntag, 16. März, 19 Uhr, in der Sudhaus Peripherie unterschiedli­che musikalische Landschaften.

Glems

Biber Herrmann. Von Beziehungen, Brüchen und Neuanfängen singt der Bluesbarde und zeigt mit jedem Gitarrenton, was diese von keiner Mode abhängige Musik ausmacht. Das Solokonzert mit dem Folk-Blues-Künstler steigt am Freitag, 14. März, 20.30 Uhr, im Hirsch.

Vanesa Harbek. Die in Berlin lebende argentinische Gitarristin und Trompeterin gilt als »der weibliche Carlos Santana« und hat zudem eine vielseitige und ausdrucksstarke Stimme. Am Samstag, 15. März, 20.30 Uhr, stellt sie mit ihrer Liveband ihr Album »Visiones« im Hirsch vor.

Meidelstetten

Tanglefoot. Das Quintett aus vier Deutschen und einer Engländerin – Bass, Drums, Geige, Gitarre und Mandoline – mischt Irisches und Amerikanisches, spielt Jigs und Reels, ein paar Bluegrass-Songs, auch ein wenig Cajun. Am Samstag, 15. März, 20.30 Uhr, kommen Tanglefoot in den Adler.

Rottenburg

Huge. Das Quartett spielt groovige, entspannte Musik, kleine und große Hits von John Mayer, Jack Johnson, Joni Mitchell, James Taylor, Frank Zappa und Elton John, eingebettet in eigene Arrangements und immer tanzbar. Am Samstag, 15. März, 20 Uhr, spielen Huge erstmals im Old Hamburg. (jüsp/pr)

