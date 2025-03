Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Nix wie Raus. Die Reutlinger Band wurde Ende 2022 gegründet und besteht aus vier erfahrenen Musikern, die eine gemeinsame Leidenschaft teilen: Blues, Rock und Folk. Am Freitag, 7. März, 19 Uhr, startet die Band um Frontsänger Andreas Rau ihre Tour 2025 in der Katharinenkirche.

Benjamin Himpel Quartett. Die Band des Mitte-Vorstands eröffnet mit kammermusikalischem Jazz am Samstag, 8. März, 20 Uhr, den 23. Reutlinger Jazzfrühling im Jazzclub in der Mitte. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, jammen regionale Musiker unter der Leitung von Werner Bystrich beim Friday Jazz Jam-Mainstream.

RAPresent. Vier Rapperinnen bieten am Samstag, 8. März, 20 Uhr, eine Show, die das franz.K noch nicht gesehen hat: Neben Miss FemBé und Mazilla, zwei jungen Teilnehmerinnen des Talk-Projekts, treten Shanel und die in Berlin ansässige Rapperin Haszcara auf, die in ihrem Sprechgesang Tiefgang und Humor kombiniert.

Joe Vox acoustic Trio. Der Reutlinger Sänger und Gitarrist nimmt sein Publikum mit auf ein durchwärmendes Akustik-Programm durch die Welt von Rock, Pop, Blues und Soul. Am Sonntag, 9. März, 12.30 Uhr, hat Vox im Pappelgarten Martin Bürger und seinen Sohn Vincent Lafragola dabei.

Easy Sunday. Die einmal im Monat stattfindende Reihe lädt Musikerinnen und Bands ein, spontan oder mit Anmeldung auf der großen franz.K-Bühne zu spielen. Die interkulturelle Jamsession steigt am Sonntag, 9. März, 17 Uhr, bei freiem Eintritt im franz.K.

Tübingen

Leoniden. Inzwischen kommt an den fünf Kielern eigentlich niemand mehr vorbei: Mit Indierock-Hymnen wie »Kids«, »Nevermind« und »Sisters« sorgen sie seit 2018 für Furore in der deutschen Musikszene. Am Freitag, 7. März, 20 Uhr, rocken die Leoniden das Sudhaus.

Shimmer. Die Stuttgarter Newcomerband vereint einfühlsam Indiepop mit Disco- und Funkrhythmen. Ehrliche Texte treffen am Sonntag, 9. März, 20 Uhr, auf tanzbare Grooves, wenn die vierköpfige Band in den Club Voltaire kommt. Support: Mimii und Maybe Yesterday.

Meidelstetten

Sarah McQuaid. Geboren in Spanien, aufgewachsen in Chicago und jetzt im ländlichen England ansässig, bringt sie den Facettenreichtum ihrer Biografie in die Auswahl ihres Materials ein, welches verschiedenste Genres umfasst. Am Samstag, 8. März, 20.30 Uhr, kommt die Sängerin in den Adler. (jüsp/pr)

