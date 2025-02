Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Sonic Love. Das Tübinger Rockquartett macht handgemachte Musik mit viel Spiellaune und treibenden Riffs. Am liebsten widmen sie sich dem guten, alten Rock aus den 70er-Jahren, präsentiert mit ganz eigener Handschrift. Am Freitag, 21. Februar, 20 Uhr, kommen Sonic Love ins franz.K.

Tango Transit. Das Frankfurter Trio mischt am Samstag, 22. Februar, 20 Uhr, bei dem Lions-Club-Benefizkonzert im Jazzclub in der Mitte klassischen Tango mit französischem Musette und orientalischen Klängen. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, leitet Uli Göhring den Friday Jazz Jam »Funk & Fusion«.

The Jitterbug Bites. Rhythm'n'Blues mit einer Prise Swing und einem ordentlichen Schuss Boogie Woogie: Diese Mischung war in den 40er- und frühen 50er-Jahren äußerst populär und insbesondere in den Jazzclubs angesagt. Am Sonntag, 23. Februar, 12.30 Uhr, lässt die siebenköpfige Band im Pappelgarten das Tanzbein schwingen.

Tübingen

Pauline & Aleksi. Pauline Ruhe ist Jazzsängerin aus Tübingen, Aleksi Rajala klassischer Gitarrist aus Helsinki. Zusammen schreiben sie jazzig angehauchte Stücke, die sie am Freitag, 21. Februar, 20 Uhr, mit dem Bassisten Steffen Hollenweger und dem Drummer Adrian Kunkel in der Sudhaus Peripherie vorstellen.

Alexandra Ivanova Trio. Zusammen mit dem Schlagzeuger Nathan Ott und Niklas Lukassen am Bass entwickelt die österreichische Jazzpianistin eine polyrhythmische Musik, in der sich nordafrikanische, kubanische und europäische Einflüsse mischen. Am Freitag, 21. Februar, 20 Uhr, im Bechstein Centrum.

Dancing Queens & Band. Mit den aktuellen technischen Mitteln wird hier das originale ABBA-Feeling präsentiert. Von den Originalkostümen bis hin zu den größten Hits der Vorbilder – jedes noch so kleine Detail soll authentisch ABBA sein. Am Samstag, 22. Februar, 20.30 Uhr, kommt die Tribute-Show ins Sudhaus.

Glems

4 What. Die vier Musiker, die in der Region keine Unbekannten sind und regelmäßig in verschiedenen Formationen auf der Bühne stehen, verleihen bekannten Rocksongs mit viel Herzblut und Power ein neues Design. Am Freitag, 21. Februar, 20.30 Uhr, spielt die Coverband im Hirsch.

Tune up. Die sechsköpfige Band präsentiert Musik aus Schottland und Irland, sowohl schnelle Jigs und Reels, als auch melancholische Balladen und gefühlvolle Songs, teils mit historischem Bezug. Am Samstag, 22. Februar, 20.30 Uhr, kommt die Mehr-Generationen-Band in die Kulturkneipe Hirsch.

Meidelstetten

Johnny & The Yooahoos. Die vierköpfige Band aus dem Münchner Umland macht Bluegrass, gewürzt mit Indiefolk und Americana. Mit dreistimmigem Gesang, Banjo, Mandoline, Gitarre und Kontrabass sorgt die Band am Samstag, 22. Februar, 20.30 Uhr, im Adler für Stimmung. (jüsp/pr)