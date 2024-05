Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Sängerin Nina Plotzki kommt am Freitag mit ihrem Quintet in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Close 2 You. Mit gefühlvollem Pop, Soul und Swingklassikern stimmen der Sänger Mailo und der Keyboarder und Pianist Wolfgang Lumpp auf Pfingsten ein. Aber auch jazzige Balladen und Hits aus den 80er- und 90er-Jahren spielt das Duo am Freitag, 17. Mai, 19 Uhr, im Maxx-cafe.

Nina Plotzki Quintet. Die Offenbacher Sängerin begibt sich mit ihrem international besetzten Quintett auf eine Reise in die weite Welt des American Songbook, bei der sich unter die fein verlesenen Lieblingsstücke auch Eigenkompositionen mischen. Am Freitag, 17. Mai, 19.30 Uhr, im Pappelgarten.

Misty Guys. Peter Pfanner (Gitarre, Gesang), Jürgen Renner (Bass, Ukulele) und Frank Benz (E-Gitarre) präsentieren am Samstag, 18. Mai, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte Oldies, Country, Gospels und Blues. Bereits am Freitag, 17. Mai, 20.30 Uhr, gibt es beim Freitag Jazz Jam Funk und Fusion mit Gino Samele.

Engin. Deutsch-türkischer Indierock, Sound, driftende Psychedelia, verschachtelte Rhythmen, leichtfüßiger Vibe und Gesang, der dringlich und nach viel Seele klingt – all das ist die Mannheimer Band Engin, die am Freitag, 17. Mai, 20 Uhr, im Rahmen des Indi(e)stinction-Festivals ins franz.K kommt.

The Common Carpets. Die vier Musiker aus Tuttlingen definieren sich durch den Spirit, den Sound und die Optik der 60er- und 70er-Jahre, den sie selbst als »Psychedelic-Blues« beschreiben und der an Bands wie The Doors erinnert. Das Rockquartett spielt am Sonntag, 19. Mai, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

Gee Hye Lee Trio. Die in Seoul geborene und in Stuttgart lebende Pianistin hat in den letzten Jahren aufhorchen lassen – und das nicht nur durch die Verleihung des Landesjazzpreises. Am Freitag, 17. Mai, 20.30 Uhr, spielt die Südkoreanerin mit ihrem Trio und der Sängerin Song Yi Jeon beim Landesjazzfestival in der Westspitze.

Rimojeki. Ihre Musik ist eine Mischung aus schweren, tanzbaren Beats, durchdringenden Basslinien, Stoner-Gitarrenriffs, Wave-Synthesizer-Lärm und Gesang, der zwischen Postpunk und ätherischen Melodien pendelt. Das Duo Rimoch und Jeki spielt am Freitag, 17. Mai, 21 Uhr, im Schützenhaus Null8-15.

Mare Nostrum. Die Musik des 2007 gegründeten Trios ist eine Melange, die entsteht, wenn der sardische Trompeter Paolo Fresu auf Richard Gallianos Akkordeonspiel trifft, und der schwedische Pianist Jan Lundgren sein nordisches Piano perlen lässt. Am Samstag, 18. Mai, 20.30 Uhr, beim Landesjazzfestival im Sudhaus.

Dizzy Krisch Projekt. Er ist einer der herausragenden Vertreter des Vibraphons, das seit 1920 eine feste Größe im Jazz ist. Sein neues Programm ist eine Live-Collage aus Musik, Sprache und Sounds, die das Evangelische Stift am Sonntag, 19. Mai, 18 Uhr, mit verjazzten Hölderlin-Gedichten in eine Fähre verwandelt.

Anke Helfrich Trio. Sie gilt als eine der wichtigsten europäischen Pianistinnen des zeitgenössischen Jazz. Am Sonntag, 19. Mai, 20.30 Uhr, kommt Helfrich auf Einladung des Landesjazzfestivals mit ihrem Trio ins Bechstein Centrum, um ihr neues Album »We’ll Rise« vorzustellen.

Glems

Collodie Stone. Bereits seit über zehn Jahren ist die Gruppe im süddeutschen Raum sowie darüber hinaus unterwegs und bürgt für einen stilechten Irish-Celtic-Folk mit vielfältiger Instrumentierung. Am Freitag, 17. Mai, 20.30 Uhr, ist das Folkquartett zu Gast im Hirsch.

Sonia. Stilistisch nicht festgelegt, mixt die Cousine von Bob Dylan Elemente aus Blues, Folk, Americana und Rock, singt auf Spanisch, Hebräisch, Arabisch und Englisch und verkaufte bislang über eine Million Alben. Am Samstag, 18. Mai, 20.30 Uhr, kommt die US-Sängerin und Gitarristin in den Hirsch.

Krissy Matthews. Er ist knapp 30 Jahre alt, klingt aber wie einer, der schon seit 30 Jahren im Geschäft ist. Das britische Ausnahmetalent mit norwegischen Wurzeln bringt den Blues in allen seinen Facetten rüber – und zwar am Sonntag, 19. Mai, 20.30 Uhr, im Hirsch. (jüsp/pr)