Welche Konzerte an diesem Wochenende in der Region geboten sind

Die Juice Cocker Band kommt am Sonntagmittag in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Juice Cocker Band. Ohne den Altmeister kopieren zu müssen versetzt die vierköpfige Band ihr Publikum souverän und charmant in die gute alte Zeit, als Joe Cocker mit seinen Welthits Musikgeschichte geschrieben hat. Am Sonntag, 15. Juni, 12.30 Uhr, spielt die Juice Cocker Band im Pappelgarten.

Glems

Frank Heinkel & Yani. Bei diesem Duokonzert geht es vordergründig um die schwingenden Saiten der N’goni, einer westafrikanischen Harfe. Dazu präsentiert das Duo am Freitag, 13. Juni, 20.30 Uhr, im Hirsch die Mandinke-Musik Westafrikas sowie Obertongesangstechniken der Mongolei.

Rottenburg

Harter Stoff. Die fünfköpfige Band rockt seit mehr als 25 Jahren auf verschiedenen Bühnen und präsentiert am Samstag, 14. Juni, 19 Uhr, Klassiker, Evergreens und verborgene Perlen der Rockgeschichte im Primavera Restaurant am Marktplatz.

Meidelstetten

Kleines Besteck. Nachdem das Duo 35 Jahre lang mit einer überregionalen Coverband die Bühnen rockten, lassen Karin Margenfeld und Ralph Gräther mit Gesang, Gitarre, Cajon und Looperboard akustische Stücke auf Rockbandniveau wachsen. Am Samstag, 14. Juni, 20.30 Uhr, kommt das Coverduo in den Adler. (jüsp/pr)