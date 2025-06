Welche Konzerte am Wochenende in Reutlingen und Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

OpenFire Festival. Das Jugendfestival, das vergangenes Jahr gegründet wurde, geht mit fünf Acts an den Start. Am Samstag, 28. Juni, 18 Uhr, spielen die Tübinger Band Underscore, die Soul- und Hip-Hop-Künstlerin Nagomi, die Indieband Fyne aus Hamburg, Eli Preiss aus Wien und die Dark-Wave-Band Betterov im Echaz-Hafen.

Michele Tancredi & sein Clan. Die Musik des italienischen Sängers und Pianisten trägt die Schönheit von traditionellen neapolitanischen Themen bis hin zu den großen Italo-Pop-Klassikern in sich. Am Sonntag, 29. Juni, 12.30 Uhr, spielt Tancredi in Begleitung weiterer Musikern im Pappelgarten.

Tübingen

French Quarter Brassnight. Sonic Love macht handgemachte Musik zwischen viel Spiellaune und treibenden Riffs. Am liebsten widmen sie sich dem Rock der 70er-Jahre. Neben dem Tübinger Quartett spielen beim Brass & Popfestival am Freitag, 27. Juni, 19 Uhr, in der Panzerhalle, die Brassbands Loud Noises und Belinda Bones.

Ok.danke.tschüss. Mit abgefahrenen Synthie-Sounds, schrillen Outfits und schrägen Dancemoves leitet das Trio die »Neue neue deutsche Welle« ein. Dass die drei Mannheimer keine Angst vor musikalischem Klamauk haben, beweisen sie am Samstag, 28. Juni, 19 Uhr, beim Brass & Popfestival in der Panzerhalle.

Soulfood To Go. Am Sonntag, 29. Juni, 18 Uhr, treffen im Sudhaus der Jazzpop-Chor Tübingen und der Senior Jazzchor Freiburg aufeinander. Der Abend nimmt das Publikum mit in die musikalische Heimat der beiden Chöre und zeigt, was Vokalklänge bewirken können.

Meidelstetten

Lord Zeppelin. Die vier Musiker aus Berlin erwecken mit Klassikern wie »Whole Lotta Love« oder »Kashmir« den Spirit vergangener Zeiten und versprühen die Essenz und den Geist der Kultband Led Zeppelin. Am Samstag, 28. Juni, 20 Uhr, spielt die Coverband auf der Burgruine Hohenstein. (jüsp/pr)