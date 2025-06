Welche Konzerte am Pfingstwochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Jordan Djevic Trio kommt am Pfingstmontag zum ersten Balkan-Festival in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. Von Donnerstag bis Pfingstmontag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Nikos Hatziliadis. Nikos an der Bouzuki und seine beiden Gäste spielen Lieder über Leid, Armut, Unterdrückung, Hoffnung und Liebe, entstanden in den Hafenstädten Griechenlands an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das Rembetiko-Konzert steigt am Sonntag, 8, Juni, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Jordan Djevic Trio. Das Repertoire des Akkordeonisten und seiner zwei Mitspieler umfasst eine vielfältige Mischung aus Manouche Jazz, Swing, Balkanjazz, Modernjazz sowie ausgewählten Eigenkompositionen. Am Pfingstmontag, 9. Juni, 19.30 Uhr, kommt das Trio zum ersten Balkan-Festival in den Pappelgarten.

Nürtingen

Powerfinger. Das Trio mit Sänger und Gitarrist Jürgen Sturm ist die einzige Neil-Young-Tribute-Band im wilden Süden und für eingefleischte Rock- und Oldiefans ein ausgemachter Ohren- und Augenschmaus. Am Freitag, 6. Juni, 20 Uhr, spielt das Trio in der Alten Seegrasspinnerei. (jüsp/pr)