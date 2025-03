Das Thema Inflation ist derzeit in aller Munde. Für viele bedeutet das, sich weniger leisten zu können. Der GEA hat auf der Reutlinger Wilhelmstraße nachgefragt, worauf Passanten aktuell verzichten oder was sie sich verkneifen werden.

Die Inflation macht sich im Geldbeutel deutlich bemerkbar. Foto: STEFFEN SCHANZ

