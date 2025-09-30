Was Reutlingens Innenstadt fehlt, um Innovationsschmiede zu sein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Räume. Menschen. Innovationen.« Unter dieser Überschrift treffen sich noch bis zum 24. Oktober mehrfach Menschen in der »Innovation Lounge« im »Wechselnden Wilhelm« (Untere Gerberstraße). Sie unterhalten sich dort über soziale, technische, kulturelle Innovationen, entwickeln Ideen, um die Reutlinger Innenstadt voranzubringen. Denn »große Unternehmen ziehen sich zurück, Personal wird abgebaut, es gilt, jetzt aufzuwachen, neue Unternehmen zu gründen, neue Dienstleistungen und neue Produkte anzubieten – dafür sind Rahmenbedingungen von der Stadt notwendig«, betonte Dr. Carsten Hutt von Werk ISI, von dem die »Innovation Lounge« angestoßen worden war.

Eine kleine, aber produktive Runde traf sich am Montagabend im »Wechselnden Wilhelm«, (von links) Florian Massa, Dr. Carsten Hutt, Uli Schwarz, Jonathan Zwiener, Oliver Braun, Alexander Mrosek, Raimund Vollmer und Anna Bierig. Foto: Norbert Leister Eine kleine, aber produktive Runde traf sich am Montagabend im »Wechselnden Wilhelm«, (von links) Florian Massa, Dr. Carsten Hutt, Uli Schwarz, Jonathan Zwiener, Oliver Braun, Alexander Mrosek, Raimund Vollmer und Anna Bierig. Foto: Norbert Leister

Am Montagabend stand die Frage auf dem Programm, ob die »Reutlinger Innenstadt als Innovationsschmiede« dienen könne. Und wenn, dann wie. Oder vielleicht doch nicht? Eine kleine Gruppe an Interessierten war in die Untere Gerberstraße gekommen, um sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Eine Meinung: Innovationen könnten nicht geplant werden, sie passieren. Wenn es zur Transformation komme, dann brauche die Jahrzehnte - siehe Ruhrgebiet, sagte der Journalist Raimund Vollmer. Er stammt aus Dortmund, habe den Strukturwandel im »Kohlenpott« beobachtet, »der ist immer noch nicht beendet«.

»Die Stadt sucht immer noch nach Identität«

Für Reutlingen gelte Ähnliches: Seitdem die Textilindustrie in der Achalmstadt verschwunden ist, »sucht die Stadt immer noch nach Identität«, so Vollmer. Aber, so betonte Dr. Carsten Hutt in seiner Situationsanalyse: In Reutlingens Innenstadt gebe es eine gute Infrastruktur, kurze Wege, die Achalmstadt sei immer noch wirtschaftlich stark. Allerdings gebe es in der Kernstadt keinen »place to be«, keinen Ort für neue Ideen.

Der Stuttgarter Architekt Ulrich Schwarz verwies auf »gesellschaftliche Verwerfungen«. Die Handels- und Einkaufszentren stünden unter enormem Druck. Es müssten wieder kleinteilige Mischstrukturen entstehen, mit Handel, Gewerbe und Wohnen in der Stadt. »Die Frage ist, wie solche Milieus geschaffen werden, mit denen sich die Menschen auch identifizieren«, so Schwarz. In der Innenstadt tue sich schon Positives, betonte Stadtmarketing-Geschäftsführerin Anna Bierig. Wenn jedoch die Bürgerschaft zur Beteiligung an Prozessen aufgerufen sei, dann kämen kaum Interessierte. Siehe Montagabend.

»Die Alten sind also die Zukunft?«

Schwarz sah aber ein "Riesenpotenzial" an ehrenamtlichen Akteuren in den Boomern, die in den kommenden fünf Jahren in Rente gehen. »Die Alten sind also die Zukunft?«, fragte Vollmer zweifelnd. Alle müssten mitgenommen werden, waren sich Hutt und Schwarz einig. Es brauche eine Anlaufstelle, einen Ort, an dem man sich treffen könne, sagte Jonathan Zwiener, Kunststudent in Stuttgart. Florian Massa, Geschäftsführer von Blue Velo, stimmte zu: "In jedem Quartier braucht es eine Garage, ein Ladengeschäft, einen Raum als Treffpunkt." Orte, an denen man laut Schwarz auch mal feiern und laut sein dürfe.

Alexander Mrosek (Projektleiter REM Capital) forderte: »Wir brauchen Kreativität und Begegnung.« Allerdings sehe er in Reutlingen »keinen Mut, was Neues zu machen – immer nur Dinge blöd zu finden, bringt gar nichts voran«. Um Ideen schaffen zu können, seien Räume notwendig, Freiräume für die Interessierte, betonte Uli Schwarz. »Engagement muss auch leben dürfen«, so der Architekt.

»Gemeinsam sind Einzelne vielleicht auch etwas mutiger«

Tolle Beispiele für Engagement seien doch vorhanden, hieß es. Beispiele: Im Ringelbach das Projekt »Hallo Nachbarn« etwa. Die Echaz-Terrassen am ehemaligen ZOB. Der Echazhafen vom franz.K. Wenn großartiges Engagement vernetzt werde mit Einrichtungen wie der Stadtbibliothek, so Vollmer, dann könne noch mehr Positives entstehen.

Dabei sollte es gelingen, alle Generationen mitzunehmen, sagte Hutt. "Der Gemeinsinn muss erhöht werden", betonte Uli Schwarz. Das gelte auch für junge Unternehmer, für Start-ups – »Gemeinsam sind Einzelne vielleicht auch etwas mutiger«, so Carsten Hutt. (GEA)