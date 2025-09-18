Was Menschen in Reutlingen zur Videoüberwachung sagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eins hat die Straßenumfrage des GEA in der Reutlinger Innenstadt gezeigt. Beim Thema Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen der Kommunen haben die Menschen eine klare Haltung. Viele sind dafür, das Kameras aufgehängt werden, aber einige auch strikt dagegen.

So beispielsweise Silke Gustedt, die klar sagt: »Mehr Überwachung führt bei mir nicht zu einem erhöhten Sicherheitsgefühl, im Gegenteil.« Sie ist der Meinung, dass Kameras an öffentlichen Plätzen keine Straftaten verhindern. Sie hat zudem Zweifel daran, dass mit dem aufgezeichneten Material hinterher auch richtig umgegangen wird. »Was ist zum Beispiel mit Gesichtserkennungsprogrammen? Sowas gibt's ja schon.« Für sie birgt mehr Videoüberwachung auch eine Gefahr für die Demokratie.

Sebastian Then und Mathias Köhler, die sich in Reutlingen gerade die Marienkirche ansehen, sind im Prinzip für die Überwachung von öffentlichen Plätzen mit Videotechnik, »... wenn's was bringt«, sagen sie. Darunter würden sie beispielsweise verstehen: Wenn die Kamera eine Straftat aufzeichne, müsste im Optimalfall gleich eine Polizeistreife vor Ort kommen und mit ihrer Arbeit beginnen, also bei einer Straftat gleich eingreifen, so die beiden.

Als eindeutiger Befürworter von Videoüberwachung gibt sich Lars Rominger zu erkennen. Er sagt: »Wer nichts zu verbergen hat, kann auch gefilmt werden«, sei sein Grundsatz. Seiner Meinung nach schaffen Kameras mehr Sicherheit auf öffentlichen Plätzen und auch mehr Sicherheitsgefühl bei den Menschen. Er ist auch dafür, das aufgezeichnete Material für eine gewisse Zeit auch zu speichern.

Peter Leidemann hält sich gerade auf dem Reutlinger Marktplatz auf, als der GEA ihn anspricht. Einer der Plätze in Reutlingen, für den sich Oberbürgermeister Thomas Keck eine Videoüberwachung wünscht. »Meine Meinung ist zweigeteilt«, sagt Leidemann. Bei der Aufzeichnungstechnik müsse die Privatsphäre der Menschen gesichert sein. Auf der anderen Seite ist er überzeugt, dass mit der Technik Straftaten schneller aufgeklärt und Kriminelle schneller dingfest gemacht werden könnten. Er könne sich vorstellen, dass Kameraüberwachungen an öffentlichen Plätzen auch nur nachts eingeschaltet werden könnten.

Stephanie Binzer zeigt sich klar als Gegnerin der Überwachungstechnik: »Ich bin gegen Videoüberwachung, einfach weil ich nicht gefilmt werden möchte«, sagt sie. Sie fühle sich sowohl in Reutlingen, als auch in ihrem Heimatort Neuffen sicher genug.

Thomas Keiler hält Videoüberwachung an bestimmten Orten in Reutlingen für sinnvoll: »Da fallen mir der Hauptbahnhof, der Omnibusbahnhof und auch der Marktplatz ein«, sagt er. Er hat vom Vorstoß von Tübingens OB Palmer gehört, am Hauptbahnhof der Unistadt Kameras installieren zu wollen. »Damit kann ich leben«, meint er und fügt hinzu: »Ich fühle mich in Reutlingen sicher.«

Eine Online-Umfrage auf gea.de hatte übrigens ergeben, dass 69,5 Prozent der Menschen, die abgestimmt haben, für mehr Videoüberwachung in Reutlingen sind. 26,4 Prozent sprachen sich bei der Abstimmung Anfang September dagegen aus. (GEA)