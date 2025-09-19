Was bei der interkulturellen Woche in Reutlingen geboten ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Von einer Woche kann in Reutlingen bei der Interkulturellen Woche keine Rede sein. Stattdessen läuft die bundesweite Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie in der Achalmstadt ganze drei Wochen. »Reutlingen ist eben sehr interkulturell«, sagt Anna-Katharina Sonnemann, die Asyldiakonin vom Diakonieverband Reutlingen. Die Interkulturelle Woche mit Programm zu füllen, sei dementsprechend auch kein Problem, betont Dr. Claudia Guggemos von der Katholischen Erwachsenenbildung. Die Schwierigkeit bestehe eher darin, einen Tag nicht mit mehreren Programmpunkten zu füllen.

Unter dem diesjährigen Motto »dafür!« organisierten die Veranstalter unter der Leitung von Clemens Dietz vom Katholischen Dekanat Reutlingen-Zwiefalten und von Claudia Guggemos bis zum 9. Oktober fast täglich neue Programmpunkte. Neben kritischen, sportlichen, politischen und musikalischen Aktionen sollen vor allem das Miteinander der Menschen und die Vielfalt im Fokus stehen. »Menschen, die sonst vielleicht nicht zusammen am Tisch sitzen, kommen bei der Interkulturellen Woche zusammen«, sagt Claudia Guggemos. Eine Gesellschaft, die so oft als gespalten dargestellt wird, sei noch nicht komplett gespalten. Sich füreinander einsetzen und Haltung zu zeigen, darum geht es den Organisatoren.

Mehr als Religion

»Wir gucken nun über die Kirchtürme hinaus«, sagt Clemens Dietz. Die Interkulturelle Woche ist mittlerweile keine rein religiöse Veranstaltung mehr. Auch städtische Partner sind dabei und unterstützen die Vielfalt in Reutlingen. Seit Februar planen christliche Einrichtungen, Moscheen, Kultur- und Integrationsvereine das Programm für diesen Herbst. Die Kirchen und die Stadt Reutlingen bezuschussen die Interkulturelle Woche gemeinsam mit 3.200 Euro. Davon floss das meiste Geld in den Abdruck von Flyern und Werbematerialien.

Zum ersten Mal gibt es keine zentrale Veranstaltung, sondern eine Auftaktveranstaltung in der VHS Reutlingen eröffnete am Donnerstagabend offiziell die Interkulturelle Woche. Dabei trat der sogenannte »Trümmer-Pianist« Aeham Ahmad auf (mehr dazu im Kulturteil des GEA). Auch die Ausstellung »Mein Name ist: Mensch« wurde in der VHS präsentiert. Die Eröffnungsfeier wurde vom Reutlinger Spendenparlament bezuschusst.

Es kann auch mal krachen

So bunt gemischt wie die Veranstalter sind, ist auch das Programm: Von einem Brunch mit Lesung über einen Stadtspaziergang, Bastel- und Musikangebote, sowie Theater- und Kabarettvorstellungen ist viel geboten. Bei all den unterschiedlichen Einstellungen und Prägungen kann es bei der Planung schon auch mal zu Reibereien kommen. »Manchmal ringt man auch miteinander, zwischen den Kulturen«, sagt Clemens Dietz. Statt sich daran aber zu entzweien, wird diskutiert und gemeinsam überlegt, wie die Interkulturelle Woche am besten geplant werden kann. Am Ende kommt immer was raus. In ihrer Vielfalt sind die Gruppen eben vereint. (GEA)