Was auf dem Reutlinger Wendler-Areal geplant ist

REUTLINGEN. Das Wendler-Areal ist ein Kleinod in unmittelbarer Nähe der Innenstadt und gleichzeitig zeugt dieser Ort von der Vergangenheit der Textilindustrie in der Stadt. In den kommenden Jahren soll sich dort einiges tun, die Besitzerfamilie Wendler engagiert sich seit Jahren »für die Erhaltung und behutsame Sanierung und Umnutzung ihrer historischen Textilfabrik im Herzen von Reutlingen«, blickte Oberbürgermeister Thomas Keck bei der Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zurück.

Bereits heute befindet sich auf dem Areal das Kino Kamino, die Grill- und Eventlocation Färberei, Sporteinrichtungen, Fotoateliers, Büros und vieles mehr. Mit der Umsetzung eines neuen Konzepts wird das Gelände jedoch weiter aufgewertet. Besonders wichtig dabei: Die historischen und ortsbildprägenden Gebäude sollen erhalten bleiben. Keck sprach von dem »besonderen Charme, den historische Fabrikgebäude ausstrahlen«. Mehrere Planerteams haben Vorschläge erarbeitet, die drei erstplatzierten Entwürfe sind bis zum 17. Oktober im Rathausfoyer zu sehen. Die Ausstellung wurde kürzlich eröffnet, im Anschluss war der Gemeinderat gefragt, um den Bebauungsplan aufzustellen.

Kultureller Ankerpunkt

Mit dabei bei der Präsentation waren von der Inhaberfamilie Dr. Gerhart und Stephan Wendler sowie der Geschäftsführer Matthias Fohner. Dieser stellte die drei besten Lösungsansätze vor - gewonnen hat der Entwurf von den Firmen asp und Treibhaus Landschaftsarchitektur. In diesem wird die »Wendlerfabrik als kulturellen Ankerpunkt entlang der Echaz gesehen. Die Verbindung zur Altstadt wird über Freiraum, Wasser und Kultur gestärkt«, so Fohner. Zentrale Orte der Begegnung sind in diesem Vorhaben die Echazaue, die Piazza und der Triebwerkskanal.

Besonders charmant an der Neugestaltung ist, dass das Gewässer renaturiert und freigelegt wird. »So wird sich das Quartier zur Echaz – unserem den Stadt- und Landschaftsraum prägenden Fluss – öffnen«, lobte Keck. Ebenfalls ein Anliegen der Stadt war, dass das Quartier an die Stadt angebunden ist, was mit dem vorliegenden Plan gegeben ist. Von der Albstraße aus kann man das Wendler-Areal bequem erreichen und durchqueren.

Vorgesehen ist dort eine gemischte Nutzung aus Gastronomie, Gewerbe, Wohnen und sozialen Einrichtungen. Auch der Gestaltungsbeirat war von diesem Entwurf angetan. »Die präzise städtebauliche Analyse, die gelungene Vernetzung mit der Altstadt und die identitätsstiftende Gestaltung der Freiräume wurden ausdrücklich gelobt«, zitierte Fohner aus der Begründung des Beirats.

Start mit dem Parkhaus

Umgesetzt werden soll das große Bauvorhaben in mehreren Schritten: Zuerst wird das neue Parkhaus entlang der Albstraße gebaut, »damit die Stellplätze für die Mieter gesichert sind und die heutigen Parkplatzflächen anschließend bebaut werden können«, erläutert Fohner. Auch die Reihenfolge der baulichen Maßnahmen folge einer klaren Logik: »Zuerst werden die neuen Gebäude errichtet, bevor die Gestaltung der Außenanlagen den krönenden Abschluss bildet.« Anfang nächsten Jahres soll bereits mit den Planungen begonnen werden, zehn Jahre Bauzeit sind etwa vorgesehen. »Spätestens zur Bundesgartenschau«, verspricht Fohner, also im Jahr 2039. Die renaturierte Echaz wäre ideal für die Schau. 30 bis 40 Millionen Euro werden etwa investiert.

Lob vom Gemeinderat

Aus den Reihen des Gemeinderats gab es nicht nur die Zustimmung zum Bebauungsplan, sondern auch viel Lob. »Das sind beeindruckende Planungen,« betonte Gabriele Gaiser (CDU), »das wird eine Aufwertung des Areals.« Sie dankte dem Investor, so etwas sei nicht selbstverständlich. Ramazan Selcuk (SPD) bescheinigte den Planern, dass dies »ein Gewinn für die Natur und das Stadtbild sei«. Eine solche Renaturierung der Echaz durch eine private Initiative sei alles andere als selbstverständlich.

In eine ähnliche Richtung argumentierte Gabriele Janz (Grüne): »Wir können froh sein, dass wir eine Familie Wendler in unserer Stadt haben.« Auf dem einstigen Industrieareal sei schon viel entstanden, sie erinnerte nur an das Kamino. Die Besitzer zeigen »Offenheit für Neues und ein Bewusstsein für Tradition«, so Janz. Professor Jürgen Straub (WiR) hob hervor, dass hier dank Innovationsfreude ein Vorzeigequartier entstehe. (GEA)