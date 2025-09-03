Warum zwei Betzinger Jungs lieber sägen als chillen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Tim Zössmayr (17) und Felix Rauch (13) sind beste Freunde. Seit ungefähr fünf Jahren können sie mit Fug und Recht als unzertrennlich bezeichnet werden - weil die beiden Betzinger Nachbar-Jungs eine gemeinsame Leidenschaft für sich entdeckt haben: das Handwerken mit Holz.

Während zahllose andere Teenager weite Teile ihrer Freizeit mit Social Media und Chillen verbringen, sind Tim und Felix abends, an den Wochenenden und in den Ferien oft kreativ-schaffig unterwegs. Und dies zudem sehr erfolgreich. Denn ihre handgefertigten Produkte können sich nicht nur sehen lassen, sondern haben zwischenzeitlich sogar eine kleine Fangemeinde gefunden.

Zwanzig hübsche Schlüsselanhänger

Darunter die Reiterkameradschaft Sondelfingen, für die Tim und Felix jüngst einen Auftrag übernehmen durften. Zwanzig hübsche Schlüsselanhänger waren es, die die beiden Teenager aus Ahorn-, Kirsch- und Nussbaumholz hergestellt haben - als schmucke Dreingabe für jene Pferdesportler, die es bei einem Turnier aufs Siegertreppchen geschafft hatten und neben Medaillen auch hölzerne Anhängsel in Pferdekopfform überreicht bekamen: Jedes Stück ein Unikat, weil von den Betzinger Teenagern mit Sorgfalt und in schierer Handarbeit produziert.

Was die Vorsitzende des Sondelfinger Vereins, Claudia König, solchermaßen beeindruckt hat, dass sie sich beim GEA meldete: Sie würde gerne, ließ sie die Redaktion wissen, eine nette Lokal-Geschichte anregen …

Auf dem Betzinger Weihnachtsmarkt sind die handgefertigten Holzobjekte von Felix Rauch (links) und Tim Zössmayr alle Jahre wieder stark nachgefragt. Foto: Privat Auf dem Betzinger Weihnachtsmarkt sind die handgefertigten Holzobjekte von Felix Rauch (links) und Tim Zössmayr alle Jahre wieder stark nachgefragt. Foto: Privat

Eben diese nette Geschichte hat 2021 ihren Anfang genommen, und zwar mit einem echten Hammer. Einen solchen hatte Felix - zu diesem Zeitpunkt gerade mal neun Lenze jung - im Hobbykeller von Familie Zössmayr entdeckt und war fasziniert. Von Kopf bis Stiel aus Hartholz gefertigt, lag das Tool gut in der Hand und erschien dem Bub darob überaus zweckdienlich. »So was«, sagt der heute 13-Jährige, »wollte ich auch haben. Um genau zu sein, ich wollte es bauen«. Derweil es der Zufall wollte, dass im Zössmayr-Keller Holzreste rumlagen, die perfekt zu Felix Heimwerkerprojekt passten.

Hochmotiviert, entsinnt sich Felix, sei er zur Tat geschritten. Allein: Das Ergebnis seiner Bemühungen war - vorsichtig formuliert - optimierungsbedürftig. Hatte der Junge doch mal eben zu Nägeln gegriffen, um Holzkopf und Schaft irgendwie zu einem hammerähnlichen Gebilde zusammenzuschustern. Mit Betonung auf irgendwie. Weshalb das Utensil nach seiner Fertigstellung zwar durchaus an ein Werkzeug erinnerte, sich aber vermutlich nach wenigen kraftvollen Schlägen in seine Einzelteile aufgelöst hätte.

Optimierungsbedürftiger Prototyp

Nun ja, dieser Prototyp made by Felix Rauch war nicht wirklich das Gelbe vom Ei. »Das kann man bestimmt besser machen«, hatte daraufhin der handwerklich erfahrenere Tim entschieden. Sein Ansatz: Komplett auf Nägel verzichten und stattdessen Kopf und Stiel verkeilen. Voilà! Die Lösung war gefunden, die Freundschaft der beiden Jungs besiegelt und ein verbindendes Lieblings-Hobby entdeckt.

Denn bei einem Hammer sollte es ob dieses Erfolgserlebnisses natürlich nicht bleiben. Erst wurden Familienmitglieder mit Werkzeug Marke Eigenbau beschenkt, dann fanden erste Exemplare ihren Weg in den Verkauf und von dort vor allem in Betzinger Kinderzimmer. Zumal die kleinformatige Variante der Holzhämmer Spielzeugqualität hat. Außerdem taugt sie als Give-away. »Ein Zimmerer hat uns 30 Stück abgekauft, als Geschenk für treue Kunden.«

Der eigentlich Durchbruch gelang Tim und Felix freilich nicht via Mundpropaganda, sondern 2023 auf dem Betzinger Weihnachtsmarkt, wo die Unikate - die beiden Freunde bieten sie unter dem Label »tfp« (Tim-Felix-Produktion) an - weggingen wie geschnitten Brot. Ratzfatz waren die Hämmer vergriffen und deren Produzenten im Glück.

Diese Schlüsselanhänger haben die Reiterkameradschaft Sondelfingen begeistert. Foto: Privat Diese Schlüsselanhänger haben die Reiterkameradschaft Sondelfingen begeistert. Foto: Privat

Kein Wunder also, dass die jungen Betzinger nachlegten und das Sortiment ihrer Holzmanufaktur erweiterten. Christbaumschmuck und festliche Geschenkanhänger entstanden sowie Weihnachts-Tischdeko: hölzerne Aufsteller mit Tannenbaum und Teelichthalter. Auch Letztere erfreuen sich einiger Beliebtheit. Unter anderem zieren sie zur Adventszeit Restauranttische, nachdem ein Betzinger Wirt dreißig Stück dieser dekorativen Objekte geordert hat.

Eine goldene Nase haben sich Tim und Felix mit ihren Holzkreationen bislang übrigens nicht verdient. Rufen die Jugendlichen doch eher symbolische Preise auf. Der schnöde Mammon ist für sie nebensächlich. Was wirklich zählt, ist der Spaß am gemeinsamen, immer professioneller werdenden Werkeln. Zumal Tim Zössmayr zwischenzeitlich eine Schreiner-Ausbildung begonnen hat. Demnächst startet er ins zweite Lehrjahr.

Neue Ideen und Auftragsarbeiten

Und demnächst soll die »tfp«-Produktpalette weiter wachsen. »Wir überlegen, Pfeil-und-Bogen-Sets herzustellen oder anderes Holzspielzeug.« Auch Salzstreuer seien denkbar. »Ideen haben wir genug und bieten außerdem gerne an, Auftragsarbeiten zu übernehmen. E-Mail genügt.«

Fragt sich bloß, wie es das Duo schafft, trotz der aktuell durch die Decke knallenden Holzpreise und bei gleichzeitig minimalen Einnahmen die Manufaktur am Laufen zu halten. »Naja, wir haben das Glück, dass wir Holz geschenkt bekommen.« Wobei es zwei Hauptspender sind, die für regelmäßigen Nachschub sorgen: Tims Arbeitgeber und Förster Friedemann Rupp. Dafür an dieser Stelle ein »herzliches Dankeschön«. (GEA)

tfp-betzingen@gmx.de