Warum Rommelsbach sich über Leerstand ärgert

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Na so was? Da stirbt eine alte Frau, vermacht ihr Haus nebst großzügigem Gartengrundstück der Bruderhaus-Diakonie und - nichts geschieht. Denn seit die Seniorin im Frühjahr 2021 beerdigt wurde und die Immobilie an die christlich-diakonische Stiftung übergegangen ist, steht sie leer. Was im Flecken für erheblichen Unmut sorgt: weil sich, wie zu hören, die Verstorbene zu Lebzeiten den Umgang mit ihrem Nachlass vermutlich anders vorgestellt hatte. Wollte sie doch »Gutes tun« - indem sie das Gebäude ganz bewusst einer sozialen Einrichtung überließ. So zu hören von Menschen, die die alte Dame kannten.

Nachbarn üben Kritik

Fünf Jahre sind seit deren Ableben ins Land gegangen, ohne dass sich in der Ermstalstraße 23 irgendetwas getan hätte. Verwaist wirkt das Haus und ist es auch. Ganz oder teilweise heruntergelassene Rollläden, ein abgeklebter Briefkasten, Stille - die Tristesse hat sich im und am 50er-Jahre-Gebäude eingerichtet. Und mit jedem verstreichenden Monat kocht die Volksseele darob ein bissle höher. Wobei es vor allem die nähere Nachbarschaft ist, die den Leerstand kritisiert und der Bruderhaus-Diakonie Fehlverhalten vorwirft: "Dass ausgerechnet die ..." und noch dazu "in Zeiten eklatanten Wohnraummangels ... Es sei "nicht nachvollziehbar", nachgerade "empörend".

Wenigstens befristet vermieten, so wird moniert, hätte man das Gebäude doch können. Weil's Geld für karitative Zwecke ins Kässle spült, aber auch, weil Leerstand niemals eine akzeptable Lösung sei. Umso weniger, als unbewohnte Immobilien rascher verfallen, als solche, in denen Menschen zu Hause sind. Und: weil man unter moralischen Gesichtspunkten »so ebbes halt et doat«.

Schon schießen Gerüchte ins Kraut. Ob da womöglich Bodenspekulation oder anderes wirtschaftliches Kalkül dahintersteckt? Soll das Wohngebäude absichtlich dem Verfall preisgegeben werden? Oder hat die Erbnehmerin schlichtweg kein Interesse?

Dreimal klares Nein

Dreimal klares Nein, wie aus der Pressestelle der Bruderhaus-Diakonie verlautet. Weder Kalkül, noch Absicht oder gar Wurschtigkeit sind für den Leerstand ursächlich, sondern administrative und juristische Umstände. Denn: So trivial, wie mancher meint, sei die Causa Ermstalstraße 23 mitnichten. Im Gegenteil.

»Die Bruderhaus-Diakonie«, schreibt die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit in einer Mail an die GEA-Lokalredaktion, »schätzt den Nachlass sehr.« Aber, wie das häufig bei Testamenten vorkommt, gebe es auch in diesem Fall Auflagen, an die das Erbe gekoppelt wurde. »Eine Vereinbarung sieht vor, dass die Vermächtnisnehmerin« - also die Bruderhaus-Diakonie - »das Grundstück Ermstalstraße 23 in ihrem Eigentum hält, bis das laufende Bauland-Umlegungsverfahren abgeschlossen ist.«

Das Prozedere sei kürzlich zu einem Ende gekommen und »seit dem 23. Januar dieses Jahres rechtskräftig«. Womit die Bruderhaus-Diakonie nun freie Hand hat und loslegen kann. Ihr Plan: die Immobilie verkaufen, um auf diese Weise eine zusätzliche testamentarische Auflage erfüllen zu können. Der Letzte Wille der einstigen Eigentümerin sieht nämlich vor, dass »die Hälfte des Verkaufserlöses einem weiteren Erben auszuzahlen ist.« (GEA)