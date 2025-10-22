Warum Reutlingen eine Mieterstadt ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Als Historiker interessieren den Mann an der Spitze des Reutlinger-Tübinger Mieterbunds auch die Strukturen hinter aktuellen Problemen. Bereits während der Vorbereitungen zum 50-Jährigen des Zusammenschlusses der Deutscher-Mieter-Bund-Ortsvereine Reutlingen und Tübingen stellte er fest, dass sich die beiden Städte bezüglich des Wohnungsangebots grundsätzlich unterscheiden. Warum eigentlich? Und was macht Deutschland zum ausgewiesenen Mieterland? Darüber hat sich der Reutlinger General-Anzeiger mit dem DMB-Geschäftsführer unterhalten.

GEA: Herr Roth, was unterscheidet das Wohnen in Deutschland von der Situation in anderen Ländern?

Marc Roth: Einer Erhebung von Eurostat aus dem Jahr 2021 zufolge rangiert Deutschland in Sachen Wohnungseigentumsquote auf dem europäischen Kontinent mit 50 Prozent auf dem 23. Platz - und ist damit vorletzter vor der Schweiz. Eine neuere Studie der Sparkasse kommt sogar auf nur noch 47 Prozent. In Ländern wie Rumänien beträgt der Anteil von Eigentumswohnungen oder Eigenheimen am Wohnungsmarkt mehr als 90 Prozent. Auch in der Slowakei, in Kroatien, Ungarn, Polen, Bulgarien, Lettland und Norwegen liegt jene Quote zwischen 80 und 90 Prozent. Spanien kommt auf fast 80 Prozent Anteil von Wohneigentum, Frankreich auf 64 und Großbritannien auf 63 Prozent.

Warum ist Reutlingen eine ausgewiesene Mieterstadt? Dieser Frage ging der Historiker und Mieterbund-Geschäftsführer Marc Roth nach. Foto: Claudia Reicherter Warum ist Reutlingen eine ausgewiesene Mieterstadt? Dieser Frage ging der Historiker und Mieterbund-Geschäftsführer Marc Roth nach. Foto: Claudia Reicherter

Woher kommt das?

Roth: Das hat verschiedene Gründe, jeweils vor allem stark historisch bedingt. Die genannten Spitzenreiter der Tabelle zählen nicht unbedingt zu Europas Top-Volkswirtschaften. Vielmehr handelt es sich eher um dünn besiedelte Flächenländer mit Schwerpunkten auf Agrarproduktion und Rohstoffhandel oder ehemalige Sowjetrepubliken, wo unter anderem Grund und Boden Volkseigentum war. Oder auch um Küstenländer mit Schwerpunkt auf dem Tourismus. Auf Deutschland bezogen: Hier gab es im 19. Jahrhundert eine starke Industrialisierung. Die erfolgte in Schüben und führte dazu, dass Arbeiter, Bauern und Handwerker, die zwar zuhause auf dem Land sehr oft Eigentum besaßen, aber kein Auskommen mehr fanden, auf der Suche nach industrialisierter Arbeit in die städtischen Verdichtungsräume zogen. Einen solch starken Arbeiterzuzug gibt es in ländlich geprägten Staaten wie Rumänien oder Griechenland bis heute nicht.

Am Beispiel der ehemals Freien Reichsstadt Reutlingen betrachtet: Wie wirkte sich das aus?

Roth: Seit dem Mittelalter spielten gerade in Reichsstädten die Handwerkszünfte mit ihrer Selbstverwaltung und streng festgelegten Organisation eine entscheidende Rolle. Mit dem Solidarsystem der Zünfte, die etwa auch nach der Versorgung von Witwen schauten und damit auch Vorbild waren für unser Sozialsystem, war Mitte des 19. Jahrhunderts aber Schluss. Die strengen Vorgaben wurden liberalisiert, in Württemberg geschah das in den 1860er-Jahren. Damit öffnete sich der Arbeitsmarkt auch für Arbeitsmigration aus dem Umland. Anders als alteingesessene Handwerksbetriebe und zuvor in Zünften organisierte Gewerbetreibende mit ihrer funktionierenden Solidargemeinschaft besaßen die neu Zugezogenen dort erstmal kein Eigentum: keine Wohnung, kein Haus und auch keinen Grund.

Also liegt es an der Industrie, dass sich die Nachbarstädte Reutlingen und Tübingen, was den Wohnungsmarkt angeht, unterscheiden?

Roth: Auch. Ich finde es interessant, dass es in der Industriestadt Reutlingen anders als in der Uni- und Beamtenstadt Tübingen viele Mietwohnungen gibt im Vergleich zu den Eigentumswohnungen. Die Dichte industrieller Produktionsstätten dürfte ein Stück weit durchaus charakteristisch für die Wohnraumentwicklung sein. Reutlingen mit seinen zahlreichen Fabriken war definitiv solch ein Verdichtungsraum.

Haben Sie Zahlen dazu, dass es in Reutlingen schon im vorletzten Jahrhundert verhältnismäßig viele Mietwohnungen gab?

Roth: Ja, für den massiven Bevölkerungszuwachs im 19. Jahrhundert gibt es Zahlen: Von 1802 bis gegen 1900 hat sich die Einwohnerzahl Reutlingens verdreifacht. Auf 29.000 zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dazu wies Reutlingen die zweitstärkste Arbeiterdichte in Württemberg auf. Nur Göppingen war da noch ein bisschen stärker. Im Jahr 1902 bestanden in Reutlingen 6.200 Industriebetriebe. Dafür brauchte es Arbeiter. Und für die natürlich wiederum Wohnraum. So kam der Mieterzuzug quasi automatisch in viel stärkerem Maße in Industriezentren wie dem Ruhrpott, Hamburg oder Stuttgart, aber eben auch in Städten wie Reutlingen. Das ist einer der Gründe, weshalb die Stadt viele Mietwohnungen hat und auch viele Mietangebote braucht. Prominent als Modell der Werkswohnungen findet sich bis heute in Betzingen das »Gmindersdorf«. Wer sagt, er will gut arbeitende Arbeitnehmer, den kostet das auch etwas. Beispielsweise die Unterbringung. Auf der anderen Seite sind bezahlbare Wohnpreise auch volkswirtschaftlich relevant. Etwa wenn es für Unternehmen um die Frage der Standortniederlassung geht. Denn bezahlbarer Wohnraum übt weniger Druck auf Lohnforderungen der Arbeitnehmer aus, was Produktionskosten senken kann. Gleichzeitig stärken geringere Mieten die Kaufkraft und damit den Konsum sowie die Sparquote der Menschen insgesamt.

Welche anderen Faktoren spielen eine Rolle?

Roth: Auch Kriege zählen zu den historischen Gründen. Zwischen 1914 und 1918 kam durch den Ersten Weltkrieg zur bestehenden Wohnungsnot eine Mangelverwaltung anstelle von Prosperität. Auch im kommunalen Bereich. Wo fließen die Gelder hin? Natürlich nicht in den privaten Wohnungsbau. Für Reutlingen bedeutete das: Es gab einen kriegsbedingten Baustopp. Nicht nur wurden keine neuen Wohnungen gebaut, sondern auch am Bestand blieben notwendige Investitionen aus. Bezeichnend ist, dass sich 1919, also direkt nach dem Krieg, die Eigentümervereinigung »Haus und Grund« gegründet hat. Damals kamen so langsam Fragen nach Miethöhe und Mieterschutz auf, weshalb sich kurz darauf auch auf Mieterseite eine Interessenvertretung gebildet hat.

Und auf den Baustopp folgte reichlich Zerstörung.

Roth: Genau, auf den Stillstand im 1. Weltkrieg folgten bald darauf die Bombardements des 2. Weltkriegs - das führte dazu, dass bis April 1945 deutschlandweit Millionen von Wohneinheiten zerstört wurden. Im Gegenzug hat man eigentlich die Industrie kaum erwischt. Weil die dezentral war. Da war eine Innenstadt leichter zu schädigen. Die Industriebetriebe sind auch in Reutlingen erstaunlich gut weggekommen, wohingegen die städtischen Zentren stark betroffen waren. Das bedeutet natürlich Wohnraumverlust.

Anders als der Marktplatz am anderen Ende blieben die Häuser der Katharinenstraße in Reutlingen in der Nähe des Tübinger Tors von den Luftangriffen des Zweiten Weltkriegs weitghend verschont. Foto: Claudia Reicherter Anders als der Marktplatz am anderen Ende blieben die Häuser der Katharinenstraße in Reutlingen in der Nähe des Tübinger Tors von den Luftangriffen des Zweiten Weltkriegs weitghend verschont. Foto: Claudia Reicherter

Gibt es auch hierfür konkrete Zahlen?

Roth: Auf ihrer Internetseite nennt die Stadt Reutlingen fürs Frühjahr 1945 3.240 zerstörte Wohnungen, 5.000 Obdachlose, 474 Tote. 20 bis 25 Prozent des Wohnraums war zerstört. Der ist dann einfach weg und kann so schnell nicht wieder hochgezogen werden. Das sieht man ja heute auch. Damals bedeutete das erstmal große Lücken. Wenn ich das hochrechne auf ganz Deutschland, besteht noch eine viel größere Wohnungsknappheit. Und nicht jeder Eigentümer, der sein Haus verloren hat, konnte wieder neu bauen. Zunächst sind viele Männer im Krieg gefallen, in den Bomben sind zudem Frauen, Kinder und alte Menschen umgekommen. Viele Familien haben ihre Grundstücke nach und nach wieder bebaut, aber einiges an Wohnraum fiel zunächst mal weg.

Haben Flüchtende damals die Krise noch verstärkt?

Roth: An Flüchtlingen strömten in der Nachkriegszeit 12 bis 15 Millionen Menschen aus den Ostgebieten ins zunächst von den Besatzungsmächten kontrollierte Deutsche Reich. Die hatten ihr Eigentum, so sie welches hatten, zurücklassen müssen, kamen erstmal nur mit Rucksack und Leiterwagen. Damit drückte eine neue Flut an Mietern, die sich zunächst kein Wohneigentum leisten konnten, zusätzlich in den Wohnungsmarkt.

Ältere Reutlinger berichten, wie damals neben den alliierten Besatzern auch Flüchtlingsfamilien in ihren zum Teil zerstörten und beschädigten Häusern zwangseinquartiert wurden. Da lebten viele Menschen auf engstem Raum. Wie wurde diese Krise bewältigt?

Roth: Zwischen 1950 und 1962 entstanden rund vier Millionen Wohneinheiten im Land. Das konnte die Bevölkerung nicht allein stemmen, da musste der Staat unterstützen. In dieser ersten Aufbauphase war privates Kapital knapp. Daher konnte diese gewaltige Leistung sowohl in West- als auch in Ostdeutschland nur durch staatliche Bauprogramme gedeckt werden. Lag der Förderschwerpunkt hier lange auf Mietwohnungsneubau, arbeiteten viele andere europäische Länder schon frühzeitig mit vorteilhaften Fördertatbeständen für den Wohnungskauf, etwa Spanien.

Schon direkt nach dem Krieg standen auch in Reutlingen die Zeichen auf Wiederaufbau. Doch nach Jahren mit 46 neuen Wohnungen im Schnitt zog erst 1949 durch Musterbauten mit 145 Einheiten im Vorfeld der Kreis-Messe »Bauen und Wohnen« das Angebot an. Die entstanden schnell und kostengünstig. Was brauchte es noch, dass etwa mit Orschel-Hagen ganz neue Stadtteile entstehen konnten?

Roth: Infolge der Wohnungsknappheit gründete sich 1951 die GWG. Zu den Flüchtlingsströmen kam ab Mitte der 1950er-Jahre noch der Kinderreichtum. Diesen Bedarf musste man abdecken. Der Schwerpunkt lag damals nicht auf Subjektförderung - also Wohngeld zum Beispiel -, sondern eher auf Flächenentwicklung. Mit ihren mittlerweile 11.000 Wohneinheiten wird diese kommunale Wohnungsgesellschaft immer größer, da sie nie groß etwas veräußert hat. Das ist auch heute noch eine Möglichkeit, bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen.

Zur Person Marc Roth, der Anfang November 2024 hauptamtlich die Geschäftsführung des Deutschen Mieterbunds (DMB) Reutlingen-Tübingen übernommen hat, war in dieser Position bereits seit Mai 2023 in Teilzeit tätig. 2019 hatte der gelernte Speditionskaufmann seinen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftsgeschichte an der Universität Tübingen abgelegt. Währenddessen war der heute 38-Jährige für MdL Norbert Knopf (Grüne) als Wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Marc Roth stammt aus Kusterdingen und hatte zunächst eine Ausbildung zum Gesellen als Steinmetz und Steinbildhauer gemacht. (dia)

Was geschah, als der Wohlstand zurückkehrte?

Roth: Das bringt uns zum siedlungsstrukturellen und wirtschaftlichen Aspekt. Wenn Wohlstand prosperiert, steigen die Bodenpreise. Das ist prinzipiell nichts Schlechtes, im Gegenteil, es handelt sich um Markteffekte. Grundstückspreise in Griechenland oder Rumänien zum Beispiel sind viel niedriger als bei uns. Zu Recht: Weil durch Firmen wie Bosch und Daimler an einem Standort der Wert des Bodens steigt. Durch Wertschöpfung. Das wirkt sich auch auf die Grundstücke nebendran aus. Deshalb stehen wir heute vor der Frage, wer kann sich Eigentum eigentlich noch leisten? Wenn er nicht gerade erbt oder eine Schenkung erhält. Dabei finde ich es interessant, dass in Europa nur die Schweiz eine noch geringere Wohneigentumsquote aufweist als Deutschland - ausgerechnet das Industrie- und Finanzzentrum, das wirtschaftlich von vielen so gelobte Land. Auch knappe Flächen sorgen für steigende Bodenpreise. Aber gerade den Zusammenhang von steigendem Wohlstand und sinkender Eigentumsquote finde ich sehr interessant. Weil das per se für die deutsche Wirtschaft nichts Schlechtes ist. Insbesondere wenn alle Bevölkerungsteile an der Wohlstandssteigerung teilnehmen können. Daraus ergibt sich die Frage, ob es erstrebenswert ist, jeden Bürger zu Wohneigentum zu bringen.

Was spricht dagegen?

Roth: Stichworte wären etwa Arbeitsmarktmobilität und Flexibilität. Es ist ja auch wichtig, dass Menschen mal bereit sind, wegzuziehen für einen guten Job, und der Umzug im Vergleich zur aktuellen Wohnung auch bezahlbar ist. Und das mache ich doch eher, wenn ich nicht gebunden bin an Eigentum oder die oft sehr lange Zinsbelastung einer hohen Kreditsumme, die da dranhängt. Denn der Immobilienkauf ist vielerorts nicht automatisch die günstigere Alternative. Es gibt hohe Zinsen, laufende Unterhaltskosten und steigende Kaufpreise. Zudem sorgt die Wohnungspolitik bis heute mit einem starken Mietrecht und gesetzlichem Kündigungsschutz, Mietpreisbremsen und Kappungsgrenzen dafür, dass Mieten als sicher gilt- Mieterinnen und Mieter sind oft gut geschützt, nicht zuletzt auch durch unsere Arbeit als Interessenvertreter. (GEA)