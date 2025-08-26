Warum dieser Reutlinger gerne »Teilzeit-Herrchen« ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Dienstag, 14 Uhr, vor den Toren des Reutlinger Tierheims: Hier hat sich eine zwanzigköpfige Menschentraube gebildet und wartet auf Einlass. Ehrenamtliche Gassigeher sind’s, die sich und den ihnen anvertrauten Hunden Auslauf verschaffen wollen. Mittendrin im Pulk: Götz Erbele, der sich seit Januar 2023 als »Teilzeit-Herrchen« ums Tierwohl Im Stettert verdient macht.

Mit Herzblut ist er dabei und empfindet sein Engagement weniger als Ehrenamt, denn als Geschenk. »Schon viel früher«, sinniert der 64-Jährige, »hätte ich das machen sollen. Aber, auf so was muss man ja erst mal kommen« – also auf den Hund oder vielmehr auf eine Hundepatenschaft.

»Das Training im Fitnessstudio war definitiv nicht mein Ding«

Bei Erbele war das mit Beginn seines Ruhestands der Fall. Quasi über Nacht war er zum »Zeitmillionär« geworden. Hinzu kam, dass der Reutlinger nach Dekaden überwiegend sitzender Tätigkeit Appetit auf Bewegung verspürte. Allein: Das Training im Fitnessstudio »war definitiv nicht mein Ding«. Und auch die Walking-Stöcke kamen kaum zum Einsatz.

Doch nun? Was stattdessen tun? Erbeles Friseur gab die Antwort. Beim Plaudern im Salon kamen die Männer nämlich zufällig aufs Tierheim und seine ehrenamtlichen Gassigeher zu sprechen. »Das hat mich spontan überzeugt.« Umso mehr, als Götz Erbele seit jeher ein der Tierwelt zugewandter Mensch ist. Fische und Vögel, Katzen und Meerschweinchen waren Begleiter seiner Kindheit und Jugend. Bis heute komplettiert ein Stubentiger die Familie.

So wird man Gassigeher Wer sich fürs ehrenamtliche Gassigehen interessiert, sollte 16 Jahre oder älter sein. Voraussetzung fürs Engagement ist eine vom Tierheim angebotene Schulung (Unkostenbeitrag: 30 Euro), in deren Rahmen Teilnehmer das Tierasyl und die Abläufe des Gassigehens kennenlernen. Außerdem gewähren die Pflegekräfte Einblick in die Hundesprache. Gassizeiten sind montags, dienstags, mittwochs und freitags zwischen 14 und 16 Uhr, samstags zwischen 11 und 13 Uhr. Für die Kurse anmelden können sich Gassigeher in spe entweder direkt im Tierheim oder telefonisch. (ekü) 07121 14480660

»Wir hatten immer Katzen.« Hunde waren indes niemals eine Option, »weil es schwieriger ist, sie mit Reisen zu verbinden. Außerdem möchte meine Frau keinen Hund. Wir sind eben ein Katzenhaushalt«. Was erklärt, dass sich Götz Erbele zwar um Abgabe- und Findelhunde im Tierheim kümmert, aber keinem von ihnen ein neues Daheim bietet.

Das Tor schwingt auf. Mitarbeiterinnen leinen kleine und große Vierbeiner an und weisen sie den geduldig wartenden Zweibeinern zu. »Selbst aussuchen«, so Erbele, darf man sich seine tierischen Partner nicht. Was für ihn »absolut in Ordnung geht«. Ist es doch so, dass das Pflegepersonal seine Pappenheimer besser kennt, als - vor allem noch unerfahrenere - Gassigeher. Nach Beobachtung des Reutlingers kann das Tierheim-Team präzise einschätzen, welcher Hund zu welchem Menschen passt: sowohl das Wesen, als auch die körperliche Konstitution betreffend.

Wobei grundsätzlich zwischen zwei Ehrenämtler-Gruppen unterschieden wird: zwischen Gelegenheits-Gassigängern und solchen, die eine feste Patenschaft übernehmen und regelmäßig mit ein und demselben Schützling losziehen. Einzig Erbele fällt heute aus dem Rahmen. Denn er geht als »Ersatzpate« an den Start - für eine Bezugsperson, die aktuell im Urlaub weilt.

Der 15 Monate alte Gustav quittiert den »Herrchen-Tausch« mit Gelassenheit. Denn erstens ist ihm Götz Erbele zwar nicht vertraut, aber doch schon ein bisschen bekannt. Und zweitens drängt’s den aus Rumänien stammenden Tierheim-Neuzugang hinaus in die freie Natur. Dabei behält er die beiden Pressevertreter an der Seite von Götz Erbele zunächst fest im Blick. Ganz geheuer sind ihm der Mann mit der Kamera und die Frau mit dem Block nämlich nicht. Gustavs Körperhaltung verrät Anspannung. Er ist auf der Hut. Das entspricht offenbar seinem Naturell.

»Jeder Gassigeher hat vor Antritt seines Ehrenamts ein knapp zweistündiges Seminar belegt«

Götz Erbele nennt Gustav einen »zurückhaltenden Charakter«. Wenn ihn jemand oder etwas irritiert oder ängstigt, tritt er den geordneten Rückzug an. Er bellt nicht, knurrt nicht, gibt nicht den dicken Maxe, sondern verkrümelt sich lieber heimlich, still und leise. Da ein Abtauchen jetzt nicht möglich ist, sucht er Körperkontakt zu seinem »Ersatzpaten« - wie ein kleines Kind, das sich hinter Papas Hosenbeinen versteckt.

Das Tierheim Reutlingen aus der Vogelperspektive. Eingebettet in reichlich Wald und Wiesen bietet es um sich herum optimale Gassi-Bedingungen. Foto: Steffen Schanz Das Tierheim Reutlingen aus der Vogelperspektive. Eingebettet in reichlich Wald und Wiesen bietet es um sich herum optimale Gassi-Bedingungen. Foto: Steffen Schanz

Deshalb besser etwas Abstand halten und Gustavs Bedürfnis nach Wohlfühl-Distanz respektieren. Der Mischlingsrüde dankt’s mit einem angedeuteten Schwanzwedeln und lässt sich bereitwillig ablichten, während andere Zwei- und Vierbeiner an ihm vorbeiflanieren.

Jeder dieser Gassigeher, erzählt Götz Erbele, hat vor Antritt seines Ehrenamts ein knapp zweistündiges Seminar absolviert, um sich in Theorie und Praxis auf Spaziergänge mit Tierheim-Hunden vorzubereiten. Einer der Unterrichtsinhalte: die Einführung in die Hundesprache. Im Groben sollten Gassigeher nämlich erkennen können, wie ihre Schützlinge drauf sind. Außerdem herrscht Leinenpflicht: damit Bello nicht plötzlich seinen Jagdtrieb auslebt oder Hasso mal eben auf die Straße sprintet und einen Unfall riskiert. »Die Leine gibt beiden Sicherheit. Dem Mensch und dem Tier.«

Für den guten Zweck gibt es immer wieder Flohmärkte und andere Veranstaltungen im Tierheim. Foto: Tierheim Reutlingen Für den guten Zweck gibt es immer wieder Flohmärkte und andere Veranstaltungen im Tierheim. Foto: Tierheim Reutlingen

Schnurstracks geht es über einen unbeschatteten Asphaltweg in den nahen Wald hinein und dort auf sowohl Gustav als auch Erbele bekannten Pfaden weiter und immer weiter. Dieser Sommertag ist ideal für einen ausgedehnten Spaziergang im Schatten. Die Temperatur kratzt an der 28-Grad-Marke. Läge sie über 30 Grad, wär's grenzwertig. Das Problem: Dann heizen sich asphaltierte Wege, die der prallen Sonne ausgesetzt sind, so stark auf, dass Hundepfoten Schaden nehmen können; dann wird für Vierbeiner die Gassitour zur Tortur.

Nun, heute besteht diese Gefahr nicht. Gustav schnüffel hier und da, schreibt sozusagen an seinem persönlichen Drehbuch fürs Kopfkino. Die hier und heute gesammelten Nasen-Eindrücke, weiß Erbele, werden den Rüden später im Tierheim noch eine ganze Weile beschäftigen. Wahrscheinlich ebenso wie die Begegnung mit jener Reiterin, die jetzt den Weg kreuzt. Gustav guckt, verharrt kurz, sondiert die Lage und entscheidet: kein Grund zur Aufregung.

»Charlotte ist immer ausgeflippt, wenn wir anderen Gassigehern begegnet sind«

Sein »Teilzeit-Herrchen« hat ihn vorsichtshalber an die kurze Leine genommen. Vorausschauend und umsichtig ist Erbele unterwegs. Ob Radler, Jogger, Begegnungen mit anderen Hunden oder womöglich Wildtieren: Die kurze Leine verhindert böse Überraschungen. »Einer meiner Patenhunde, die Charlotte, ist immer ausgeflippt, wenn wir anderen Gassigehern begegnet sind. Mit fremden Hunden hatte sie ein Problem.«

Binnen der zurückliegenden anderthalb Jahre waren es zwei Hunde, für die Götz Erbele feste Bezugsperson war. Beide konnten zwischenzeitlich vermittelt werden. Was den 64-Jährigen freut, wiewohl der Abschied nicht ganz ohne Schmerz gewesen sei. »Man baut eine Beziehung zu den Tieren auf. Das Loslassen ist deshalb nicht ganz einfach.« Gleichwohl überwiegt die Erleichterung, wenn Heim-Hunde ein neues Zuhause finden.

Sodele. Der zweistündige Rundgang neigt sich seinem Ende entgegen. Sieben Kilometer über Stock und Stein haben Spaß gemacht und Gustav jedwede Scheu vor der Frau mit dem Block genommen. Zum Abschied lässt er sich sogar streicheln. Dann verschwindet er mit seinem »Ersatzpaten« hinterm Tor, um zum gemütlichen Teil überzugehen. Denn nach dem Gassi folgt der Genuss in Form von Streicheleinheiten. Eine Viertelstunde Schmusen macht für Herr und Hund das Miteinander perfekt. (GEA)