Was hinter der Absage der Kulturnacht 2023 steckt, und welche Probleme in der Alten Paketpost auftauchen

Gegenüber vom Kulturzentrum franz.K. und dem echaz.Hafen liegt mit der alten Paketpost ein weiterer für die Kultur vorgesehener Ort. Doch klamme Stadtkasse und technische Probleme legen den Machern immer neue Steine in den Weg. FOTOS: ZENKE Foto: Stephan Zenke Gegenüber vom Kulturzentrum franz.K. und dem echaz.Hafen liegt mit der alten Paketpost ein weiterer für die Kultur vorgesehener Ort. Doch klamme Stadtkasse und technische Probleme legen den Machern immer neue Steine in den Weg. FOTOS: ZENKE Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.