Vorbildlicher Reutlinger Stadtwald macht Minus

Ein typischer Buchenwald an einem Steilhang in Gönningen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Der Reutlinger Stadtwald ist ein Stück weit ein Wald der Superlative: Er hat den höchsten Totholzvorrat, den höchsten Eichenanteil und 18 Habitatbäume pro Quadratmeter - das ist ein herausragendes Ergebnis«: Mit derartigen Vorschusslorbeeren begrüßte Forsteinrichter Tobias Traber vom Forst BW den Gemeinderat zum Waldumgang. Ziel dieser Exkursion war es, die Planungen für die kommenden zehn Jahre an konkreten Standorten anzuschauen, bevor das Gremium Anfang Juli der neuen Forsteinrichtung zustimmt. Vorab fütterten die Fachleute vom Forst die Kommunalpolitiker mit den wichtigsten Infos und Zahlen rund um den Reutlinger Stadtwald.

Der unterscheidet sich wegen der urbanen Prägung von den meisten anderen Wälder im Kreis. Liegt doch ein großer Schwerpunkt auf der Naherholung, ganze 100 Prozent sind als »Erholungswald« kartiert. Gleichzeitig übernimmt er auf einer Fläche von 922 Hektar wichtige Bodenschutzfunktionen oder dient als Klimaschutzwald, der Temperaturextreme ausgleichen kann. Diese Erfolge seien das Ergebnis der Bewirtschaftung und der Kulturtätigkeit des Menschen, betonte Franz-Josef Risse, Leiter des Kreisforstamtes. In Reutlingen wirke man seit jeher »wohltuend für den Wald«.

Defizitär, aber mit hohem Wert

Auch in der kommenden Forsteinrichtung, die bis 2034 gültig ist, steht nicht der monetäre Gewinn im Vordergrund. Ganz im Gegenteil. Der Forsteinrichter und auch die Revierleiter rechnen mit einem Defizit. Dieses wolle man möglichst gering halten, betonte Traber, gleichzeitig müsse man sich den »hohen Wert des Waldes« vor Augen führen, auch wenn dieser nicht beziffert werden könne.

Revierförster Georg Baumbusch (links) und Forsteinrichter Tobias Traber erklären die Forsteinrichtung an ausgewählten Stellen, hier sind sie inmitten eines Eichen-Jungbestandes. Foto: Anja Weiß Revierförster Georg Baumbusch (links) und Forsteinrichter Tobias Traber erklären die Forsteinrichtung an ausgewählten Stellen, hier sind sie inmitten eines Eichen-Jungbestandes. Foto: Anja Weiß

Für die neue Forsteinrichtung hat Traber eine Betriebsinventur gemacht, mit der gemessen wurde, wie fit die Bäume sind. An 590 Stellen wurden Pflanzen, Bäume und die Böden untersucht: das könne man sich vorstellen wie 590 Puzzleteile, die dann ein Gesamtbild ergeben. Die Bäume gedeihen nicht mehr so wie früher, »die Zuwächse gehen seit 30 Jahren zurück,« erklärt Risse - und zwar überall. Vermutlich ist der Klimawandel die Ursache, sorgt er doch für Hitze und weniger Wasser und damit für mehr Stress bei den Bäumen. Sechs Puzzleteile wurden beim Waldumgang näher betrachtet, um zu zeigen, was sich im Reutlinger Stadtwald in den kommenden zehn Jahren tun wird und was man bisher erreicht hat.

In den Eichenbeständen

Station 1 war ein Eichenbestand: Auf einer Fläche von 3,5 Hektar stehen 70 Prozent Eichen, die etwa 200 Jahre alt sind. »Hier steht ein Stück forstwirtschaftliche Geschichte«, machte Traber deutlich. Es zeigt, dass auch frühere Generationen von Forstwirten auf eine bunte Laubwaldmischung mit hohem Eichenanteil geachtet haben. Dieser ist übrigens auf der ganzen Fläche höher als im Landesschnitt: 19 Prozent Eichen stehen im Gesamtwald, nach der Buche mit 36 Prozent. Auch im neuen Plan wollen die Forstwirte die Eiche fördern. Sie setzen ihre Hoffnung darauf, dass sie klimaresistenter als andere Baumarten ist und damit zukunftsfähig.

Auf dieser kahlen Fläche sollen künftig Eichen gedeihen. Foto: Anja Weiß Auf dieser kahlen Fläche sollen künftig Eichen gedeihen. Foto: Anja Weiß

Am nächsten Haltepunkt wurde gezeigt, wie solch eine Aufforstung mit Eichen abläuft: Eine Fläche wurde gerodet, nur seitlich wurden Bäume stehen gelassen. So sollen sich Eichen selbst aussähen. »Die Eiche braucht Licht«, erläutert Revierleiter Georg Buschbaum, »sie soll der Buche davonziehen«. Um die Jungpflanzen vor dem Wild zu schützen, muss man dieses bejagen oder einen Zaun aufbauen. Zudem müssen Buchen, die die Eiche bedrängen, entfernt werden. Eine aufwändige und teure Arbeit, wie die Forstwirte einräumen, aber man müsse etwas tun, um die Buche zurückzudrängen. »Das ist eine generationenübergreifende Investition«, machte Traber deutlich, denn man tue heute etwas für Eichen, die erst in 200 Jahren Ertrag bringen.

Das Ende der Esche

»Warum greift der Mensch überhaupt so in die Natur ein?«, kam die Frage aus der Runde. »Hier wäre eine Buchenfläche, wenn wir nichts unternehmen«, erläutert Traber. »Wir gehen davon aus, dass die Eiche länger aushält als die Buche«, ergänzt Risse. Zudem sei es klug, sich nicht auf eine Baumart festzulegen. Denn wie schnell es mit einer Art bergab gehen kann, sehe man am traurigen Beispiel der Esche, die ebenfalls lange als Zukunftsbaum gehandelt wurde. Ein Pilz sorgt jedoch für ein rasantes Eschentriebsterben. Im Reutlinger Wald hat die Krankheit den Bestand innerhalb von zehn Jahren um mehr als die Hälfte dezimiert - von 13 auf 6 Prozent sank ihr Anteil. In wenigen Jahren wird es fast keine Eschen mehr geben.

Der Gemeinderat hat sich verschiedene Stationen im Reutlinger Stadtwald angeschaut. Foto: Anja Weiß Der Gemeinderat hat sich verschiedene Stationen im Reutlinger Stadtwald angeschaut. Foto: Anja Weiß

Im Buchenbestand und in der Kernzone

Aber nicht nur Eichen durften die Ratsmitglieder auf ihrer Tour durch die Gönninger Wälder besuchen, sondern auch die Hauptbaumart Buche wurde angeschaut ebenso wie abgestorbene Bäume und ein Stück der Kernzone im Biosphärengebiet. »Wir dürfen die Hebel natürlich nicht komplett umlegen«, verdeutlichte Traber, vieles solle durchaus bleiben, wie es ist. Das heißt, die Buche wird weiterhin Baumart Nummer 1 im Stadtwald sei - sie ist schließlich die führende Baumart in Zentraleuropa. Und trotz allem Augenmerk auf der Eiche vergessen die Forstwirte auch die anderen Baumarten nicht. Sie markieren Zukunftsbäume, denen man besondere Freiräume schafft, damit sie gedeihen können, aber sie kümmern sich auch um seltene Arten wie die Kirsche oder den Bergahorn. Die Fichte, ein Baum, der schnell wächst und wenig Arbeit macht, liegt nicht mehr im Trend - als Flachwurzler ist sie sturmanfällig. Auch in Reutlingen ist ihr Anteil geringer als früher.

Mit zum erfolgreichen Arbeiten in Reutlingen gehöre, dass die Stadt eigenes, gut ausgebildetes Personal habe, lobte Risse. Dieses könne flexibler agieren wie Firmen, die lediglich für diverse Einsätze beauftragt werden. »Auf der großen Fläche gibt es immer ein Geschäft«, ergänzt Buschbaum.

Der Waldmeister liebt denselben Standort wie die Buche - und ist deshalb immer in ihrer Nähe zu finden. Foto: Anja Weiß Der Waldmeister liebt denselben Standort wie die Buche - und ist deshalb immer in ihrer Nähe zu finden. Foto: Anja Weiß

Enthalten in der neuen Planung ist, neben den Pflegeeinsätzen, natürlich auch der Hiebsatz - der Anteil zu fällender Bäume. Der wird sich auf fast gleichem Niveau bewegen, rund 100.000 Erntefestmeter sind vorgesehen. Man könne die Nachfrage gut abdecken, sagt Buschbaum. Rund zehn Prozent der Fläche sind stillgelegt, auch Totholz gibt es mehr als im Landesschnitt- beides ist positiv für die Biodiversität.

Für die nachhaltige Arbeit, die von Ökologie und nicht Ökonomie geprägt ist, könnte der Reutlinger Stadtwald demnächst noch eine seltene Auszeichnung erhalten: Der Naturschutzbund Nabu verleiht das Zertifikat Naturwald und war vom Reutlinger Stadtwald sehr angetan, wie Risse berichtete. »Das ist eine Auszeichnung, die bisher nur zwölf Gemeinden in Bande-Württemberg haben«. (GEA)