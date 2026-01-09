Vor 50 Jahren: Sondelfinger erfindet neuartige Yogamatte

Mit einer weichen, rutschfesten Unterlage macht Yoga noch mehr Spaß: So ähnlich wie auf diesem Foto sehen die Matten aus, die Frieder Bausinger erfunden hat.

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. Fernöstliche Spiritualität trifft auf schwäbischen Erfindergeist: So könnte man die Anfänge der »Bausinger Yogamatten Manufaktur« kurz zusammenfassen. Zudem ist es auch eine berufliche Erfolgsgeschichte, die auf beinahe so etwas wie eine schicksalhafte Fügung zurückzuführen ist. Aber beginnen wir am Anfang - im Sondelfingen Anfang der 1970er-Jahre.

Der Textilingenieur Frieder Bausinger ist im Außendienst tätig. Wegen der vielen Autofahrten quer durch die Republik leidet er zunehmend unter Verspannungen und Rückenschmerzen. Statt Schmerzmittel zu nehmen, probiert er es mit Yoga - einem Trend, der mit der Hippie-Szene auch in Deutschland breitere Popularität erlangt hat. Die Übungen sollen Körper, Geist und Seele stärken, die Muskeln dehnen, Schmerzen lindern. Er findet Gefallen daran, praktiziert die Übungen regelmäßig, im damals noch kleinen Yogakreis. Als sein Lehrer krank wird, übernimmt er kurzerhand den Kurs. Damit der Unterricht ordentlich von statten geht, absolviert er dafür eigens eine Ausbildung zum Yogalehrer.

Rutschig, kalt und ungemütlich

Doch was ihn, und viele andere Yogis stört, sind die Matten, die in den süddeutschen Kursräumen verwendet werden. »Es waren einfache Baumwolldecken,« erzählt Hannegret Bausinger, die jüngste von vier Töchtern von Frieder Bausinger. Diese Wolldecken »verwursteln« immer wieder, der Sportler findet keinen rechen Halt und ganz am Schluss, in der Entspannungsphase (dem sogenannten »Shavasana«) ist die Unterlage nicht nur ungemütlich hart, sondern auch kalt.

»Kannst du nicht mal eine Yogamatte machen, auf der man am Boden liegend nicht friert?«: Diese Frage sei Frieder Bausinger anno 1975 immer wieder gestellt worden, erinnert sich seine Tochter. Als dann eine Kursteilnehmerin in der Übung »Krieger« ausrutscht, stürzt und sich den Arm bricht, bringt das Frieder Bausinger so richtig ins Grübeln.

Frieder Bausinger (im Bild mit seiner Frau Margarete) hat vor 50 Jahren in Sondelfingen die Yogamatten-Manufaktur gegründet. Foto: Privat Frieder Bausinger (im Bild mit seiner Frau Margarete) hat vor 50 Jahren in Sondelfingen die Yogamatten-Manufaktur gegründet. Foto: Privat

»Zeitgleich brach die Textilindustrie in Deutschland ein«, erzählt Hannegret Bausinger. Ihr Vater wird von einem Tag auf den anderen arbeitslos. Mit der Kündigung in der Tasche fährt er vom Firmensitz in Augsburg Richtung heimatliches Sondelfingen. Statt mit seinem Schicksal zu hadern, stoppt er an jeder Volkshochschule auf dem Weg und bietet an, fürderhin Yogakurse abzuhalten. »Die Volkshochschulen auf der Alb waren total aufgeschlossen«, sagt Hannegret Bausinger. Wohingegen die VHS Reutlingen dankend ablehnt. »Sie sagten, daran bestünde kein Interesse.«

Yoga-Pionier auf der Alb

Frieder Bausinger wird zum Yoga-Pionier auf der gesamten Münsinger und Zwiefalter Alb: Ob Hayingen oder Lautertal, er unterrichtet überall. Gleichzeitig macht er sich daran, eine Yogamatte zu erfinden, auf der man einerseits rutschfest turnen andererseits kuschelig entspannen kann. Die Unterlage versieht er mit einer Kautschuk-Beschichtung, die Oberfläche ist ein flauschiger Schurwollteppich. Er macht sich auf die Suche nach einer Firma, die so etwas herstellen und wird fündig. Der Haken an der Sache: Er soll gleich 200 Meter davon abnehmen.

Bausinger ist mutig, geht den Handel ein und das Wohnhaus in Sondelfingen wird zur Yogamatten-Manufaktur. »Geht nicht, gibt's nicht, das war das Motto meines Vaters.« Auf einer ausrangierten Tischtennisplatte werden die Matten, die auf riesigen Rollen angeliefert werden, zurecht geschnitten, berichtete Hannegret Bausinger lachend. Sie und ihre drei älteren Schwestern verdienen sich ihre ersten Lohntüten, Mutter Margarete übernimmt die Buchhaltung. Es ist der Anfang eines florierenden Unternehmens.

Frieder Bausinger geht auf Yoga-Kongresse und -messen, seine Matten überzeugen die Yogis. Er versendet bundesweit, bald sogar international und erweitert das Sortiment. Er entwickelt ein Sitzkissen zur Meditation, lässt Yoga-Kleidung in Bioqualität aus und in der Region fertigen, die Einliegerwohnung wird zum Büro. Er stellt Mitarbeiter ein, bringt Kataloge mit seinem Warenangebot heraus - und sieht sich dabei stets auch in sozialer Verantwortung. Nebenbei unterrichtet er weiter Yoga. »Das war schon sehr stressig, aber es ist meinem Vater gelungen, mit seinem neuen Beruf eine ganze Familie zu ernähren«, sagt die Tochter.

Ein Meister im Loslassen

Fast 20 Jahre, von 1977 bis 1995, leitet Frieder Bausinger die Geschäfte. Dann übergibt er an den heutigen Firmeninhaber, zunächst zog die Yogamanufaktur nach Kaiseringen, heute hat sie ihren Sitz in Straßberg. Der Prokurist habe schon als Ferienjobber bei ihrem Vater gearbeitet, erzählt Bausinger, das zeige die Verbundenheit der Mitarbeiter. Der Rückzug aus der Firma fällt Frieder Bausinger nicht schwer. »Mein Vater war immer eine Meister im Loslassen«, sagt seine Tochter - was sicherlich auch der Yoga-Philosophie geschuldet ist.

Die erste Yogamatten-Manufaktur in Sondelfingen: Hier sieht man das Büro in der Einliegerwohnung in den 80er Jahren. Links Margarete, rechts Frieder Bausinger. Foto: Privat Die erste Yogamatten-Manufaktur in Sondelfingen: Hier sieht man das Büro in der Einliegerwohnung in den 80er Jahren. Links Margarete, rechts Frieder Bausinger. Foto: Privat

50 Jahre liegt es zurück, dass in Sondelfingen die Bausinger-Yogamatte erfunden wurde. Ihr Erfinder selbst ist dieser Sportart Zeit seines Lebens treu geblieben, wenn auch nicht mehr als Lehrer oder Tüftler. Im August 2025 ist Frieder Bausinger im Alter von 94 Jahren verstorben. Seine Matte aber bleibt bestehen. Sie hat im Lauf der Jahre zwar ihr Aussehen verändert, wurde weiter entwickelt, ist bunter, moderner und poppiger, wir auf Wunsch personalisiert. Das Grundprinzip aber, betont Hannegret Bausinger, sei nach wie vor dasselbe - kuschelig-warm und rutschfest. Fernöstliche Spiritualität gepaart mit schwäbischer Tüftelei eben. (GEA)