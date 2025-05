Von 0 auf 5 Kilometer: Nordic Walker trainieren im Reutlinger Wasenwald

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Laufen ist ein Hobby, das kaum eine Altersgrenze kennt. Das gilt auch für Nordic Walking - eine Sportart, die um die Jahrtausendwende aus den nordischen Ländern nach Deutschland gelangte. Gedacht war es zunächst als Training für Skifahrer in der Sommerzeit. Schnell wurde deutlich, dass der Einsatz der Stöcke positive Effekte auf den ganzen Körper hat - und somit nicht nur für Langläufer optimal ist. Beine, Arme, Nacken, Schultern: »Nordic Walking sorgt für eine Kräftigung des ganzen Körpers«, erklärt Nicola Schempp, Lauftrainerin bei der Interessengemeinschaft Laufen Reutlingen (IGL). Wurde das Laufen mit Stöcken in den Anfangszeiten noch milde belächelt, die Nordic Walker als »Stockenten« oder »Schneckenstecher« tituliert, ist es heute eine Sportart, die aus Wald und Flur nicht mehr wegzudenken ist.

Vor dem AOK-Firmenlauf bietet die IGL gemeinsam mit dem GEA Kurse an, an deren Ende die Teilnehmer es schaffen, fünf Kilometer am Stück zu laufen. Der jüngste Walker ist Anfang 30, der älteste über 80, und sie alle eint die Freude an der Bewegung und dem neuen Hobby, das sie gefunden haben. Die Nachfrage nach dem Nordic Walking-Kurs sei so groß gewesen, dass man einen weiteren anbieten musste, erzählt Trainerin Nicola, jetzt sind es also zwei Kurse mit jeweils 16 Teilnehmern.

»Alleine kann ich mich meistens nicht aufraffen, nach draußen zu gehen und zu laufen«, berichtet eine Teilnehmerin. Anders sei es, wenn ein fester Termin im Kalender steht und man nicht alleine durch den Wald läuft, sondern in netter Gesellschaft. Die hat man ohne Zweifel in der Gruppe, die sich seit Ende April einmal pro Woche im Wasenwald trifft, um das Nordic Walking zu erlernen. Mit einem großen Hallo begrüßen sich alle und tun sich in kleinen Teams zusammen, laufen nebeneinander und unterhalten sich angeregt. Etwas, das die Trainer durchaus begrüßen, selbst wenn man dabei die Technik ein wenig vernachlässigt. »Wenn es schnattert, weiß ich, dass der Puls in Ordnung ist«, erklärt Trainer Joachim Sabiraj. Den Trainern ist es im Allgemeinen wichtig, dass sich keiner überanstrengt. Die goldene Regel des Nordic Walking lautet: »Bewege dich heute so, dass du morgen wieder Lust zum Nordic Walking hast.«

Los geht der Kurs zunächst immer mit dem Aufwärmen: Auf einem Fuß stehend, heißt es locker mit den Knöcheln kreisen, dann das Bein vor- und zurückschwingen, nach links und rechts. Das ist eine ganz schön wacklige Angelegenheit: Zum Glück kann man die zwei Walkingstöcke nicht zur zum Abstoßen nutzen, sondern auch, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren.

Gerade ältere Läufer nutzen diesen Vorteil auch, wenn sie auf der Strecke sind, erzählt Nicola Schempp - für sie seien die Stöcke mehr Hilfsmittel als Sportgerät. »Aber das ist nicht entscheidend«, betont sie, »Hauptsache sie gehen raus an die frische Luft und haben Bewegung.« Zwar will sie mit dem Kurs vor allem die richtige Technik vermitteln, aber es soll nichts erzwungen werden.

Denn: »Nordic Walking ist nichts, was man innerhalb von zehn Minuten lernt, indem man sich ein Video im Internet anschaut«, hebt Schempp hervor, »es ist ein komplexer Bewegungsablauf«. Die richtige Schrittlänge (so lange wie der Stock), eine aufrechte Körperhaltung, ein lockerer Armschwung aus dem Schultergelenk und nicht aus dem Ellbogen, Hände schließen, wenn sie nach vorne pendeln und beim Rückschwung öffnen - es gibt so einiges zu beachten, wenn man korrekt walken will.

Bestandteil des Kurses ist auch eine Videoanalyse, die zeigt, ob der Laufstil gut ist und die Bewegungen korrekt ausgeführt werden. Foto: Steffen Schanz Bestandteil des Kurses ist auch eine Videoanalyse, die zeigt, ob der Laufstil gut ist und die Bewegungen korrekt ausgeführt werden. Foto: Steffen Schanz

Drei bis vier Trainer der IGL begleiten die Läufer deshalb bei ihrer Runde durch den Wasenwald und geben Tipps, damit die Lauftechnik immer besser wird. Irgendwann wird sie automatisch umgesetzt, doch bis es so weit ist, muss man eifrig üben. Bei einer der Übungen wird ein Stock locker auf die Schulter gelegt, um sich auf den anderen Arm zu konzentrieren und ihn gezielt zu stärken.

Besonders beliebt ist eine Gruppenübung, mit der trainiert wird, das Tempo an andere anzupassen und dennoch im Arm- und Beinrhythmus zu bleiben. »Auf, jetzt machen wir das Zügle«, ruft Trainer Joachim, »Nicola ist vorne, ich bin ganz hinten und ihr seid dazwischen.« Die Stöcke werden waagerecht auf Hüfthöhe gehalten und jeder greift das Stockende seines Vordermannes und dann setzt sich der Tross in Bewegung - wie eine Dampfmaschine. Das ist gar nicht so einfach, immer wieder kommt einer aus dem Takt, stolpert oder muss einen Zwischenhüpfer machen, um wieder im Gleichschritt zu laufen. »Links, zwo, drei, rechts, zwo, drei«, ruft Joachim von hinten, damit das Zügle etwas weniger ruckelt. So richtig rund läuft die Eisenbahn im Reutlinger Wald nicht, aber alle haben Spaß an der Übung.

Richtig spannend wird die anschließende Video-Analyse, die ebenfalls Teil des Kurses ist: Immer zwei laufen im Gleichschritt über die Rindenmulch-Bahn und werden dabei gefilmt. Dann geht es an die Auswertung. »Die Schritte sind noch etwas kurz, aber die Armbewegung ist schon viel besser geworden«, lobt Nicola Schempp eine Läuferin und zeigt ihr den Filmausschnitt. Bei der nächsten gibt sie den Tipp, sich noch mehr abzustoßen. »Die Stöcke dazu richtig weit nach hinten und sich nach vorne schieben.« So bekommt man Tempo und zudem werden die Oberkörpermuskeln trainiert.

Nächste Woche ist es dann so weit: Am 5. Juni findet der Firmenlauf der AOK statt. Ein Großteil des Laufkurses will mitmachen und die fünf Kilometer unter die Hacken nehmen. Alleine wären sie wohl innerhalb so kurzer Zeit nicht dazu in der Lage gewesen, der Kurs habe sie schon ziemlich motiviert, erzählen sie. »Schade, dass er schon vorbei ist, die sechs Wochen waren eigentlich viel zu kurz«, bedauern sie. Allerdings bedeutet das Kurs-Ende nicht, dass sie aufhören mit dem Walking. »Wir wollen auf jeden Fall weitermachen«, sind sich fast alle einig. Die passenden Kurse dazu gibt es natürlich bei der IGL. (GEA)