Rudolf Steiner, Begründer der Anthroposophie, starb vor 100 Jahren am 30. März 1925. Dies nimmt die Anthroposophische Gesellschaft Zweig Reutlingen zum Anlass, seine Ideen und sein Wirken in vier Vorträgen ab dem 26. März 2025 zu beleuchten.

Gisa Haas (links) und Susanne Knörrich von der Anthropologischen Gesellschaft Zweig Reutlingen berichteten über die Vortragsreihe. Foto: Gabriele Böhm Gisa Haas (links) und Susanne Knörrich von der Anthropologischen Gesellschaft Zweig Reutlingen berichteten über die Vortragsreihe. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.