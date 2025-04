Vergnüglicher volkstümlicher Abendmit den Albdorfmusikanten in Pfronstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN. Der 34. Volkstümliche Abend in der Albhalle Pfronstetten wurde für die Albdorfmusikanten zu einem schönen Erfolg. Den Auftakt machte die Bläserklasse der Wunderbuch-Grundschule. Neun Jungs und Mädels boten unter Leitung von Yvonne Buck zwei Stücke und eine Zugabe und bekamen rauschenden Beifall. Die gemeinschaftliche Jugendkapelle Hayingen-Pfronstetten stand dem in nichts nach. Die 23 Mitglieder aus der Jugendausbildung unter der Leitung von Karl-Heinz Bachmann präsentierten einfühlsam und mitreißend den Titel »Rock My Soul« und die »Black Forest Fantasy« mit einer rasanten Zugabe. Mit strahlenden Gesichtern freuten sie sich köstlich über den Beifall.

Orientalische Klänge

Dann traten die Albdorfmusikanten Pfronstetten mit ihren 30 Mitgliedern unter der Leitung von Eberhard Faigle auf die Bühne. Ihr erstes Stück war »Die Isel« von Gerald Ranacher nach dem Arrangement von Walter Grechenig. Die Männer traten dabei in ihren neuen Jacken auf, die sie nach vielen Jahren bekommen haben, und gaben damit ein sehr gutes Bild ab.

Zur Überraschung wurde dann die Melodie »Auf einem persischen Markt« gespielt und damit das orientalische Leben der Kameltreiber in ihren Karawanen präsentiert. Ganz andere Richtungen wurden bei »Computerspiel« und »Baba Yetu« angestimmt und auch bei dem Konzertstück »Instant Concert«: Hier werden 30 flotte Melodien präsentiert.

Die Ehrungen nahm Karl-Heinz Hertkorn vom Blasmusikverband Neckar-Alb vor. Timo Herter hatte die D1-Prüfung und Gabriel Buck die D2-Prüfung bestanden. Seit zehn Jahren waren Emely Buck und Samuel Herter im Verein aktiv. Jeweils 20 Jahre waren Lena Störkle, Steffen Scherb und Denis Rudolf bei den Albdorfmusikanten aktiv dabei.

Eine besondere Ehrung erfuhr Wolfgang Fischer, der bereits 40 Jahre im Verein mitwirkt. Er hatte mehrere Jahre die Jugendausbildung geführt und viele weitere Aufgaben erfüllt. Er wurde gleichzeitig zum Ehrenmitglied ernannt. Seit 40 Jahren ist Eberhard Faigle Dirigent im Verband bei mehreren Vereinen. Auch dafür gab es eine besondere Ehrung vom Verband. Die schon mehrjährigen Aktivitäten bei den Albdorfmusikanten passen gut zusammen, sind ausgesprochen erfolgreich und sind auch ein besonderes Geschenk wert.

Böhmisch-mährische Blasmusik

Nach der Pause starteten die Vorträge mit der Böhmisch-mährischen Blasmusik und vielseitig wechselnden und bekannten Melodien. Die Moderatorinnen Veronika Steinhart und Anna Knupfer machten dabei die passenden Ansagen. Bei vielen Musikstücken traten auch Moni & Dieter, die beliebten Sänger auf. Von Marsch, Polka und Solovorträgen bis zu moderner Blasmusik war für jeden Besucher etwas dabei.

Große Freude bereiteten mit mitreißendem Rhythmus »Aufwind«, der »Mondschein an der Eger« und natürlich »Tanzlmusi’ – leise wird es nie« von Johann Bauer. Natürlich fehlte auch nicht »Ohne Liebe geht es nicht«, die Burgfelsen-Polka mit ihren Melodienbögen und der Musikantengruß mit dem typischen Egerländersound. Wie zu erwarten, wurden dann ein ums andere Mal noch Zugaben gewünscht und auch dargeboten. Vorstand Denis Rudolf, der die Veranstaltung souverän geleitet hatte, bedankte sich bei den Musikern für die tollen Leistungen. Dann ging es weiter – bis es hieß »mit Dankeschön auf Wiedersehen bei Blasmusik«. (GEA)