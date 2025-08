Vehikel von Sackkarre bis zu Uralt-Käfer: Fest in Sickenhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SICKENHAUSEN. Der »Verein zum Erhalt alter Gasthaustradition« hatte am Samstag und Sonntag nach Sickenhausen geladen – und die Gäste ließen sich nicht wirklich bitten. »Am Samstagabend war alles voll rund um das Gasthaus ‚Löwen‘ – in Zelten, Pavillons und sogar in einem Stall«, sagte Vereinsvorsitzender Dirk Maier. Er schien den Andrang selbst einen Tag später noch nicht ganz fassen zu können.

Aber das zweite Highlight des Festwochenendes spielte sich direkt vor seinen Augen ab. Das Vehikel-Treffen hatte nicht nur viele Interessierte, sondern auch jede Menge Fahrzeuge (im weitesten Sinn) angelockt. Nicht weit hatte es der Sickenhäuser Nobbe Spanagel: Zusammen mit seinem Kumpan Horstmar Flunkert ist er mit einer selbst gebastelten Rikscha und einem Bismarck-Fahrrad ohne jegliche Gangschaltung ansonsten vor allem »in der fünften Jahreszeit« unterwegs. Bis Südtirol waren sie da schon närrisch als »Landstreicher« bei Umzügen dabei. Und das schon seit 30 Jahren.

Ein anderes Vehikel brachte Stefan Dürr mit: eine »Explosionsramme«, also einen urtümlichen Bodenverdichter. Der stammt aus dem Jahr 1975, wird mit einer Zweitaktmischung befüllt und ist schon längst nicht mehr erlaubt: »Viel zu gefährlich«, sagte Dürr selbst. Erlaubt, aber mit ganz viel Aufwand verbunden, war die Restaurierung des historischen Daimler-Lasters mit Kipperfunktion, wie Eigentümer Georg Leitenberger erläuterte.

Doch es gab noch viel mehr zu sehen und zu bestaunen am Sonntag beim Vehikel-Treffen: Von der Sackkarre, mit der sich Vereinsmitglied Elke Döttinger transportieren ließ, über Uralt-Käfer bis zu einem Ford Mustang aus dem Jahr 1965. »Mit einem V8-Motor, 4,7 Liter«, sagte Eigentümer Günter Reicherter. Als weiteres Vereinsmitglied gab er den Moderator, dankte der Narrenzunft Sickenhausen und der Freiwilligen Feuerwehr, die sich bereitwillig in die Festivitäten eingebracht hatten. Ein zum sogenannten Hotrod umgebautes Chevy 5 Window Coupé mit fast 100 Jahren auf dem Buckel war von seinem Eigentümer extra aus München nach Sickenhausen chauffiert worden.

Vehikel-Treff wächst

Von Biberach hatte eine Ape den Weg zum Fest gefunden – in nur 3,5 Stunden. Was gar nicht so lang ist für ein Gefährt, das nicht mehr als 40 Kilometer pro Stunde auf die Straße bringt. Ganze vier Stundenkilometer schafft eine aus dem Jahr 1928 stammende Dampfwalze. Die ist nicht auf den eigenen riesigen Stahlwalzen nach Sickenhausen gekommen, »dafür braucht man einen Tieflader«, führte Dirk Maier aus. Fahren kann die Dampfwalze aber immer noch: Was auch demonstriert wurde. Aber: »Man musste 2,5 Stunden vorheizen«, so Maier.

Viele Fahrzeuge, Vehikel und andere Gerätschaften drängten sich gestern auf dem Gelände des Festplatzes. »Wenn wir das nochmal machen, bräuchten wir ein anderes Gelände – das hier wird zu klein«, befand Reicherter. Wann »das nächste Mal« sein wird, wussten die Vereinsmitglieder noch nicht. »Das erste Mal war ja vor zehn Jahren – so lange wollen wir aber nicht bis zum nächsten Mal warten«, sagte Maier. Jedenfalls freuten sich die Aktiven des Vereins zum »Erhalt alter Gasthaustradition« über das gelungene Festwochenende. Gefeiert worden war nämlich auch noch das 25-jährige Vereinsbestehen. (GEA)