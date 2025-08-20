Urlaub daheim in Reutlingen - wie geht das?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wandern in den Alpen, in Italien im Mittelmeer baden oder Städtetrips in Spanien unternehmen - so stellen sich viele Deutsche ihren Sommerurlaub vor. Besonders gerne verbringen sie ihre Ferien in wärmeren Ländern. Eine Statistik des Handelsblattes gibt genaue Zahlen an: Rund acht Prozent der Befragten nannten dieses Jahr Spanien als ihr liebstes Reiseziel, fast sechs Prozent zieht es nach Italien. Auf dem ersten Platz allerdings steht nicht Kroatien, Griechenland oder Frankreich - am allerliebsten verbringen die Deutschen ihren Urlaub im eigenen Land. 29 Prozent der Befragten urlauben besonders gerne daheim. Nach dem Motto: Warum in die Ferne reisen, wenn man vor Ort doch schon alles hat, was man zum Ferien machen braucht?

Das gilt auch für Reutlingen: Mit der richtigen Einstellung kann man sich das Sommer- und Urlaubsflair auch einfach nach Hause holen. Wie verbringen die Reutlingerinnen und Reutlinger den Sommer daheim? Und welche Tipps zum Entspannen haben sie? Eine kleine Umfrage.

»Ich verbringe bei dem Wetter viel Zeit in der Natur«

In der Reutlinger Innenstadt herrscht Nachmittagstrubel: Die Restaurants am Marktplatz sind gut gefüllt, auch vor den Eisdielen haben sich lange Schlangen gebildet. Die sommerlichen Temperaturen locken die Menschen auf die Straßen. Vor einem Bekleidungsgeschäft sind die beiden Studentinnen Lucia Schmidt und Frieda Rowolt anzutreffen. Die beiden 21-Jährigen kommen aus Tübingen und sind extra zum Shoppen nach Reutlingen gefahren. Schmidt ist aktuell für die Semesterferien in der Heimat und studiert eigentlich Politikwissenschaften in Leipzig. Obwohl sie momentan dabei ist, eine zu Hausarbeit schreiben, ist sie dennoch in Urlaubsstimmung. »Ich hab relativ viel zu tun, aber ich versuche auch gerade, mir aktiv Zeit für schöne Dinge zu nehmen. Ich treffe mich gerne mit Freundinnen und verbringe bei dem Wetter viel Zeit in der Natur.«

Damit Urlaubsflair aufkommt, geht sie gerne einfach durch die Innenstadt bummeln. Besonders Spaß macht den Freundinnen, sich die Schaufenster anzugucken und neue Läden zu entdecken, so wie sie es heute tun. Außerdem noch für diesen Nachmittag auf dem Programm: "Wir wollten uns nachher noch in ein Café

hier setzen und einen Chai Latte bestellen." Rowohlt, die in Marburg studiert, verbringt ihre Semesterferien ebenfalls in der Heimat. Die beiden Freundinnen gehen gerne ab und zu einen Nachmittag nach Reutlingen. Das ist auch ihr Tipp, um trotz Arbeit in Urlaubsstimmung zu kommen: "In eine andere Stadt fahren, auch wenn sie nah dran ist! Das fühlt sich an wie ein Kurzurlaub."

»Für Ferienstimmung müssen es gar nicht so große Sachen sein«

Auch Margarete Neumann genießt das Wetter in der Innenstadt. Die 47-jährige Reutlingerin ist mit einer Freundin verabredet und wartet auf einer Bank. Sie arbeitet momentan Vollzeit, versucht aber trotzdem, für Urlaubsfeeling zu sorgen. Besonders wichtig ist ihr dabei die Trennung von Arbeit und Freizeit. Nach Feierabend versuche sie aktiv, nicht mehr an die Arbeit zu denken. »Ich bemühe mich, nicht so viel im Stress zu sein, Pausen einzulegen und es mir schön zu machen.« Das macht sie beispielsweise gerne im Reutlinger Freibad. Auch im Stadtgarten ist sie oft unterwegs. Sie findet: »Für Ferienstimmung müssen es gar nicht so große Sachen sein.«

Für Jörg Pastewski braucht es fürs Urlaubsflair vor allem eins: die Natur. Der Reutlinger befindet sich im Ruhestand und ist besonders im Sommer gerne draußen unterwegs. Besonders kann er die Achalm und die Berge rund um Reutlingen empfehlen. Mit seinen Enkeln war der 68-Jährige erst vor kurzem bei den Uracher Wasserfällen wandern. »Besonders, wenn es sehr warm ist, würde ich irgendwo an einen schattigen Ort gehen. Am besten natürlich, wenn noch ein Fluss oder See dort ist.« Und in Reutlingen selber? Sei er nachmittags eher selten anzutreffen, ihm sei die Innenstadt bei gutem Wetter manchmal einfach zu voll. Dafür hat der Rentner einen anderen Tipp: Die Biergartenkonzerte im Echazhafen seien besonders an lauen Sommerabenden toll.

»Besonders wenn mal sehr warm ist, kann ich empfehlen, irgendwo an einen schattigen Ort zu gehen. «

Muhammad Kaplan ist ebenfalls in der Reutlinger Innenstadt unterwegs. Um sich das Urlaubsfeeling nach Hause zu holen, verbringt er viel Zeit auf seinem Balkon. Dort kann sich der 56-Jährige gut entspannen und den Kopf freikriegen - am liebsten mit einem Getränk. Der Pfullinger ist im Sommer außerdem gerne in und um Reutlingen unterwegs oder verbringt Zeit mit seiner Familie. »Ich hab gar nicht so viel vor, ich versuche eigentlich, mich zu entspannen«, berichtet er - und muss danach schnell zum Bus.

Jeder geht es also unterschiedlich an. Ob kleine Rituale, bewusstes Laptop-Zuklappen nach Feierabend oder Tagesausflüge in die Umgebung – es gibt viele Wege, sich das Urlaubsfeeling nach Hause zu holen. Was man an diesem Nachmittag besonders in der Reutlinger Innenstadt beobachten kann: Für eine gute Zeit braucht es oft nicht mehr als schönes Wetter und eine leckere Kugel Eis. (GEA)